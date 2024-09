Con l’arrivo della moda autunno 2024 urge domandarsi: quali capospalla indosseremo? Lo street style ci fornisce tutte le risposte necessarie, invitandoci a esplorare il concetto di comodità passando per le giacche più classiche. Tra queste, 5 hanno conquistato la nostra attenzione: scoprile subito in questa guida di stile pensata per te.

1. Capospalla di tendenza: la maxi giacca cocoon

Il valore aggiunto di una maxi giacca dalla silhouette a palloncino? È ampia e ti consente di indossare anche felpe e maglioni doppi al di sotto. Certo, per i maglioni c’è tempo: se ne parlerà al passaggio da autunno a inverno. Tuttavia, puntare su questa tipologia di giacca è un investimento furbo perché avremo la possibilità di continuare a sfoggiarla con comodità anche quando la stagione autunnale sarà completamente conclusa.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. L’ineguagliabile giacca di pelle

La protagonista di questo look street style in foto sotto è nuovamente la giacca oversize, ma stavolta in pelle nera. La sua coolness è innegabile, ed è per questo motivo che le it-girls non ne fanno mai a meno. Un’altra opzione che ben funziona in sostituzione di questa giacca è il modello da motociclista, con profilature metalliche e borchie varie ed eventuali. La biker jacket è sicuramente un’aggiunta rock nel tuo guardaroba, che non richiede grandi sforzi in fatto di styling. In questa mise troviamo la giacca di pelle portata con gonna animalier e scarpe con suole chunky, ma anche con dei semplici jeans il risultato sarebbe super cool.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Il trench verde oliva

Il trench color cammello è un grande classico della moda autunnale, ma per il transition style di questa stagione ti proponiamo anche la versione declinata nella nuance verde oliva. Sceglilo nella variante idrorepellente se cerchi un capospalla che ti accompagni anche nelle prime giornate di pioggia, e abbina un cappello ad hoc per sfidare le giornate uggiose (e proteggere la messa in piega!). Quanto al look, lo styling qui proposto dallo street style prevede l’abbinamento del trench con jeans, top e maxi camicia bianca lasciata aperta. Il trionfo dei capi basic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. La maxi giacca in denim

Non è autunno senza giacca di jeans! Le tendenze denim sono tra le protagoniste della moda di questa stagione, e non ci resta che sperimentarle nei nostri look. La semplicità docet: niente styling complicati, niente layering complessi. La mise si costruisce con jeans, camicia stampata e giacca in denim. Il resto – della coolness, ovviamente! – è conferita dagli accessori: il berretto (da vera cool kid) si indossa all’incontrario. E spazio infine agli occhiali da sole!

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Il capospalla in montone

Quando anche le temperature si abbasseranno, la moda autunno 2024 non ci troverà impreparate. Lasceremo da parte giacche in denim e trench per passare ai cappotti. Ma quale capospalla nello specifico? Noi ti consigliamo il montone, proprio come conferma anche questo look street style da cui prendere ispirazione. Certo, qui abbiamo un capospalla con profilature animalier, ma anche il classico shearling ha un fascino ineguagliabile. Sceglilo in una fragrante nuance biscotto e indossalo a contrasto con il nero per un risultato più cool. In abbinamento con il bianco e il color crema, l’eleganza sarà incomparabile.