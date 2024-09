Non saranno mai abbastanza nel nostro guardaroba: le cinture sono un accessorio must-have sempre e comunque. Ma come indossarle? Lo street style è già all’opera, anzi è proprio dalle capitali della moda che giungono a noi i primi scatti su come sfoggiarle per valorizzare non solo le nostre mise ma anche il nostro corpo. Scopri subito le 5 idee moda che abbiamo selezionato per te.

1. Per enfatizzare il punto vita su camicie e giacche

Una camicia bianca oppure una giacca leggera: come valorizzarle, se non proprio con una cintura? Questo look street style in foto sotto è la prova evidente di quanto un accessorio valido come la cintura possa esaltare il punto vita. Si aggiunga poi un altro elemento importante: il contrasto cromatico! Puoi senz’altro scegliere di replicare questa mise attraverso l’effetto tono su tono (scegliendo dunque cintura e camicia dello stesso identico colore), oppure optare per un contrasto che renda il tuo accessorio must-have protagonista assoluto e indiscusso dell’ensemble.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. La cintura nera sui look total black

I look total black hanno grande fascino, su questo non c’è ombra di dubbio. Ma cosa possiamo fare per esaltarne la sofisticatezza? Sicuramente, un buon trucchetto può essere il mix & match delle texture. La cintura qui proposta non presenta solo l’iconico lucchetto della maison Balmain, ma si presenta anche in una pelle dalla finitura lucida che va a contrastare meravigliosamente i tessuti della canottiera e dei pantaloni. Accento glamour è invece la borsa portata a spalla, che opta per il rosa confetto (e che a noi non dispiace del tutto!).

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Le cinture in metallo sui trench in pelle

Perché scegliere le cinture in metallo? Ti sveliamo un segreto (che forse poi tanto segreto non è): fungono da punto luce. Sì, proprio come se fossero un gioiello scelto e indossato ad hoc per rendere radioso il viso. Con la sola differenza che, stavolta, a essere radiosa sarà la mise. Ce lo dimostra questo look in cui il capospalla in pelle nera gode dell’abbinamento con una cintura a catena in metallo dorato. Se la cintura non ci fosse stata, la resa finale del look sarebbe stata potenzialmente dark. Forse a tratti anche un po’ punk. E invece, magia!

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Il cintura texturizzata e a contrasto cromatico

I motivi per amare le texture non saranno mai abbastanza e ti sveliamo perché: trasudano personalità e ci consentono di abbinare accessori tono su tono ottenendo comunque un effetto dinamico. È il caso di questa cintura effetto-coccodrillo, che inserita nei pantaloni a sacchetto color terra bruciata (come la giacca cropped subito sopra) conferisce all’ensemble una verve inaspettata. Fai tuo questo trucchetto di stile e riapplicalo a tuo piacimento anche quando deciderai di indossare jeans, gonne a vita alta e abiti chemisier.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Cinture multicolor, guida all’uso

E se nel cuore dell’autunno decidessi di indossare una cintura colorata? Ben venga farlo. Da questo look street style ti invitiamo a prendere ispirazione dal richiamo cromatico: i jeans bianchi con ricami floreali sono meraviglia pura e ci ricorderanno della primavera tutte le volte che ne avremo bisogno anche nella stagione autunnale. Altro espediente stilistico? Se i jeans ricamati non fanno al caso tuo, sceglili classici e monocromatici. Puoi sempre abbinare la tua cintura multicolor ad altri accessori, quali borsa e gioielli.