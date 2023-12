N on è inverno senza pantaloni di pelle. Ma quali scegliere e come indossarli? Te lo sveliamo in questo vademecum definitivo, per sfoggiarli restando (sempre) 100% te stessa

Voglia di un accento rock sui tuoi look? Parti dai pantaloni di pelle o effetto-pelle per uno styling grintoso e audace. Ti sorprenderai per le molteplici possibilità di styling: chic o con sfumature dark, classici o in nuance inaspettate? A te la decisione. Noi ti offriamo qualche spunto per indossarli al meglio con i migliori look street style. E poi, via con lo shopping: 10 proposte selezionate ad hoc per te.

Come indossare i pantaloni di pelle?

Denotano grinta e carattere, due tratti distintivi che i pantaloni in pelle ereditano dall’immaginario rock. E chissà che non sia proprio questo il motivo per cui adoriamo indossarli, elevandone l’estetica fino a trasformarli in un passepartout sofisticato ma cool. Tanti sono i contrasti che si possono ottenere dallo styling dei pantaloni di pelle: cromatici, di texture ma anche di simmetrie. Ad esempio, quelli dal taglio cropped che lasciano sapientemente le caviglie a vista possono trovare spazio sotto i blazer oversize. Un contrasto inaspettato, enfatizzato ancor di più dalla potenziale scelta – per la giacca – di un colore diverso da quello dei pantaloni. Magari in palette, come nel caso del grigio, o magari no.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Questo che ti proponiamo in foto sotto, courtesy dello street style, è un look in cui più texture entrano in armonia l’una con l’altra. I pantaloni in pelle vengono infatti indossati con stivaletti in raso tono su tono (tessuto che ne richiama la finitura lucida), ma anche con una candida camicia bianca e immacolata. Poi, come tendenza layering (ovvero, della stratificazione) insegna, si procede con il capospalla: un trench color cammello sormontato da uno strato extra, che ricorda quasi una maxi sciarpa di lana a quadri. Insieme a questa idea, non dimenticare di annotare la più casual chic di tutte: quando ti sembrerà di non avere ispirazione per indossarli, ricorda che i pantaloni in pelle possono essere facilmente portati anche con le sneakers bianche e un confortevole maglione beige.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le proposte moda da comprare ora

Aderenti o leggermente a zampa, a vita bassa o alta, neri o nelle nuance del color cioccolato: la scelta sta a te. Ecco 10 proposte di tendenza per continuare ad affrontare l’inverno 2024 con stile. Abbiamo selezionato per te i migliori pantaloni di pelle o effetto-pelle per dedicarti con anima e cuore allo styling di look che possano esprimere al meglio chi sei. Non ti resta che iniziare la caccia del tuo prossimo fedele must-have!

Pantaloni a palazzo in tessuto spalmato, Patrizia Pepe (€248)

Pantaloni effetto pelle con fibbia, Twinset (€220)

Dadjeans oversize in ecopelle, Levi’s (€135)

Pantaloni in jersey spalmato, Pennyblack (€149)

Pantaloni coated, H&M (€29,99)

Pantaloni diritti similpelle, Mango (€45,99)

Pantaloni in morbido tessuto spalmato effetto pelle, United Colors of Benetton (€69,95)

Pantaloni flare in tessuto spalmato, Liu Jo (€175)

Pantaloni in pelle a vita alta, Agolde, su MyTheresa (€158)

Pantalone in jersey effetto spalmato, ‘S Max Mara (€158)