L e temperature cominciano ad abbassarsi, il clima si alterna tra prime giornate fresche e ultime ondate di caldo. Cosa indossare per assecondare la mezza stagione? Ecco a te 5 giacche in 5 look a prova di transition style

Prima fa caldo, poi fa freddo: la fase del transition style mette il nostro guardaroba alla prova, ma noi non ci faremo trovare impreparate. Oltre a essere tendenza moda autunno 2023, queste 5 giacche che abbiamo selezionato per te sono anche dei grandi classici del guardaroba femminile: un’utentica promessa di stile senza tempo. Scoprile subito nelle migliori interpretazioni dello street style.

Il trench beige

Un vero classico senza tempo, del guardaroba anglosassone ma non solo. Nato in principio nel Regno Unito, il trench beige è un capospalla pratico e trasversale che deve la sua nascita a un giovane talentuoso di nuovo John Emary: nel 1851 aprì la sua sartoria in Regent Street a Londra, e sviluppò un prototipo chiamato acquascutum. Come suggeriva il suo stesso nome latino, era uno “scudo per l’acqua”, che persino l’esercito britannico – riconosciutane la funzionalità – adottò per le proprie spedizioni. Fu poi con Thomas Burberry, fondatore dell’omonimo marchio, che nel 1856 il trench acquisì ulteriore successo. Oggi lo ritroviamo spesso nello street style internazionale, come in questo look della celebre fashion editor Caroline Issa: a lei, rubiamo l’idea dell’abbinamento del trench con il tailleur rosso.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Le giacche bomber da vera “cool kid”

Sportiva, ricca di fascino, un vero must-have quando si parla di stile da vera “cool kid”. La giacca bomber è perfetta per il transition style della mezza stagione: puoi indossarla con crop top, T-shirt, camicie, maglie dolcevita. E soprattutto puoi chiuderla o lasciarla aperta, a te la scelta. Di questa mise, rubiamo l’abbinamento con i pantaloni bianchi e le sneakers. La comodità, sempre, prima di tutto.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Le giacche in denim, ora più che mai

Evviva le mezze stagioni per la possibilità che ci offrono di dare risalto alla giacca in denim. Quando il freddo farà definitivamente capolinea, sarà abbastanza complicato riuscire a dare alla giacca di jeans la sua meritata attenzione, spesso messa da parte in favore di giubbini pesanti e cappotti di lana. Dunque, approfittiamone per trarre il meglio – ora! – dai nostri look. Provala in abbinamento con i jeans a palazzo per un look total denim, oppure sperimenta texture a contrasto: con i pantaloni in velluto a coste, la giacca di jeans è protagonista assoluta!

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Il chiodo di pelle, a tutta grinta

Biker jacket? Sì, mille volte sì. La giacca da motociclista – o semplicemente, il cosiddetto chiodo di pelle – è un altro pezzo timeless del guardaroba femminile. Tutt’altra grinta e tutt’altro carattere rispetto all’intramontabile trench beige, ma comunque un grande classico di tutto diritto. Come si indossa? Certamente con jeans e T-shirt bianca nel quotidiano, per look daily infallibili in fatto di coolness. Ma se vuoi dare un twist rock alle mise più romantiche e sofisticate, prova ad abbinare la tua biker jacket anche con gonne plissettate e pantaloni sartoriali. Vedrai, non te ne pentirai.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Le giacche a vento, per un perfetto stile military

Spesso si tende a dimenticare quanto versatile sia la giacca a vento verde militare. Pensa: è stata una delle preferite della regina Elisabetta per le sue passeggiate nella natura (Her Majesty the Queen aveva persino una griffe del cuore: Barbour), e la sua trasversalità nei look di tutti i giorni è davvero incredibile. Puoi indossarla certamente con i jeans, ma anche con pantaloni cargo, joggers, leggings, pantaloni sartoriali con le pinces. O, ancora, sopra gli scamiciati di fantasie varie ed eventuali, per conferire al look finale un tocco di praticità. Quanto alle scarpe da abbinare alla giacca a vento, anche qui ci sono svariate possibilità: dalle sneakers agli anfibi, passando per mocassini e stivaletti Chelsea.

Foto Getty