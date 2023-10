I n tulle ricamato o in plissè, scampanate o asimmetriche: benvenuta nell'universo delle gonne lunghe, dove il minimalismo incontra il glamour parigino e dove il romanticismo si sposa con lo spirito urban. Abbiamo rubato allo street style internazionale 5 idee per indossarle: qual è la più adatta a te?

Se ami la gonna lunga e stai cercando nuove idee per indossarla, lascia che sia lo street style della moda autunno 2023 a sussurrarti come procedere. Tutto ciò di cui hai bisogno è sintonizzarti con il tuo stato d’animo: quale mood desideri abbracciare oggi? Sei più urban o più romantica? Più cool o più chic? Ecco a te 5 idee da sperimentare subito.

La gonna lunga scampanata, con il blazer

Una strada facilmente percorribile per indossare la gonna lunga scampanata è quella del minimalismo. Sceglila a tinta unita, in una nuance basic come il colore beige. L’abbinamento verrà da sé: con maglia dolcevita e blazer nero, il risultato sofisticato è garantito. Tutto dipenderà anche dalle scarpe: questo look street style propone ballerine Mary Jane nere, ma sentiti libera di rendere il look più grunge con un paio di anfibi stringati, o magari più chic con delle raffintissime slingback con tacco stiletto.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Tendenza plissè e colori pastello

Non lasciarti scoraggiare: è vero che la gonna lunga in tulle plissettato è molto romantica, ma non per forza devi abbinarla in modo chic. Decontestualizzala dal suo universo bon ton, proprio come insegna questo look street style. Anche la più candy delle tonalità pastello assume un tono più urban, più cool, a contrasto col nero. Ergo, prova ad abbinare la gonna plissettata con stivaletti neri e cappottino (o giacca bomber, perché no?) con cerniera.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Per i look total white più chic, la gonna lunga in tulle ricamato

Cerimonia in vista? Questo look rubato alle it-girls dello street style è fonte di ispirazione. Nota bene: prediligi il bianco solo se non si tratta di un matrimonio (in cui non sei la sposa, ça va sans dire), altrimenti opta per un’altra nuance chiara e delicata (come il celeste, il verde menta, il giallo vaniglia). Ad ogni modo, veniamo subito alla lezione di stile: la gonna lunga in tulle ricamato si indossa facilmente se la abbini a un blazer tono su tono. Infine, completa il look con un paio di stivaletti a punta, immancabili nel guardaroba autunnale.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Con giacca di pelle e sneakers: 50% rock, 50% sporty

Rock come una giacca di pelle con cerniera, sportiva come un paio di sneakers cool e coloratissime. Ecco due mood e due elementi perfetti per creare un look impeccabile: la gonna lunga – nuovamente dalla silhouette scampanata – trova spazio sotto una T-shirt bianca e un chiodo di pelle in palette (ovvero, in una tonalità di viola che ben si sposa con la nuance glicine della gonna).

Foto Launchmetrics/Spotlight.

In raso, per le mise più sofisticate

Se l’hai già indossata la scorsa estate, aspetta a metterla via durante il cambio stagione: la gonna lunga in raso chiede ancora un po’ di scena. L’ispirazione per indossarla arriva stavolta dallo street style di Parigi, dove viene abbinata in un ensemble très chic con giacca nera – dettagliata da paillettes argentate – e stivali. L’accento imprescindibilmente parigino? Il cappello e la borsa con catena.

Foto Launchmetrics/Spotlight.