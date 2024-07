Fanno sentire come una vera diva, ma in verità sono anche pratici e necessari: i cappelli da spiaggia sono sì la tendenza accessori della moda estate 2024, ma anche validi strumenti (di stile) per proteggere la pelle e la vista dal sole. Un’esigenza che non può che passare anche dai diktat più imperativi del momento! Dai cappelli a tesa larga ai bucket hat più chic, passando per le infinite declinazioni di materiali e proposte disponibili, è impossibile non innamorarsi di (almeno) uno dei must-have di questa stagione.

Tutti i pro dei cappelli da spiaggia

C’è più di un buon motivo per scegliere di indossare un cappello da spiaggia. Numero uno: lo styling con gli occhiali da sole, una combinazione perfetta. Un’addizione vincente non solo per darti la possibilità di interpretare più di una tendenza moda estate 2024, ma anche per garantire a te stessa la massima protezione di viso e vista. Numero due: l’abbinamento alla borsa da spiaggia, come propone ad esempio il brand Malo (in foto sotto). Inoltre, creare una mise da mare perfettamente en pendant ti offre la possibilità di avere meno pensieri quando, in risalita dalla spiaggia, vorrai fermarti a fare aperitivo o una passeggiata con le amiche. Numero tre: mai sottovalutare l’importanza di un cappello quando si va in barca. Qualora fosse questa la circostanza, non dimenticare di sceglierlo con i laccetti, per annodarlo strategicamente sotto il mento ed evitare di smarrirlo in mare!

Foto courtesy Malo. Cappello in papier, Malo (€340)

Shopping: guida all’acquisto perfetto

Le tendenze accessori della moda estate 2024 ci invitano a considerare bene ogni materiale disponibile: paglia, crochet, tessuto stampato. La scelta sta a te, i tuoi cappelli da spiaggia non dovranno fare altro che riflettere il tuo stile e la tua identità. Dai modelli più classici e minimali, la nostra guida shopping spazia poi verso alcune proposte leggermente più eccentriche. Note di carattere e personalità sono date dall’uso del colore, dall’aggiunta di piccoli charm metallizzati o della rafia intrecciata volutamente per creare volumi scenici e dall’effetto WOW. Pronta a scegliere il tuo?

Visiera in paglia, Borsalino (€240)

In 100% cotone con laccio regolabile e stopper, Zara (€17,95)

Cappello in paglia, H&M (€19,90)

Cloche in tessuto effetto paglia con tesa regolare, Weekend Max Mara (€129)

In paglia e bicolor, Coccinelle (€68)

In rafia intrecciata, Max&Co. (€79)

In rafia con tesa larga, Liu Jo (€49)

In paglia e con fantasia a righe, Marella (€79)

In canvas di cotone stampato, Isabel Marant su MyTheresa (in sconto a €154)