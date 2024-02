A ltro giorno, altra carrellata di oggetti del desiderio. Dalla Milano Fashion Week, ecco la nostra wish list prendere forma in modo sempre più completo e strutturato. Protagonisti, come sempre, sono loro: i must-have che desideriamo ardentemente per il nostro guardaroba autunno-inverno 2024-2025

Terza giornata di Milano Fashion Week: siamo nel cuore pulsante della settimana della moda. I momenti salienti di oggi? Dopo aver applaudito, ieri, l’esordio di Adrian Appiolaza da Moschino, anche oggi abbiamo testimoniato due dei debutti più chiacchierati di questa stagione: Matteo Tamburini alla direzione creativa di Tod’s e Walter Chiapponi alla guida di Blumarine. Anche le tendenze moda non ci hanno lasciate digiune di stupore e meraviglia: abbiamo visto molto animalier, look color blocking, dettagli scultorei, trasparenze. Ti riassumiamo tutto qui, nel nostro appuntamento quotidiano con la wish list di MFW.

La maxi cintura di Tod’s alla Milano Fashion Week

L’era di Matteo Tamburini alla direzione creativa di Tod’s è appena iniziata e noi ne siamo già perdutamente innamorate. Il lascito che il neo direttore accoglie è quello di Walter Chiapponi, e ciò che resta centrale nel dna di Tod’s è senz’altro la cura meticolosa, il savoir-faire impeccabile sinonimo di italianità nella sartoria e non solo. È sugli accessori che cade infatti il nostro sguardo: non solo la maxi borsa portata a mano, ma anche la cintura di pelle con fibbia maxi, resa protagonista di più look di questa sfilata.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tod’s autunno-inverno 2024-2025.

Il completo in maglia di Blumarine alla Milano Fashion Week

È da Blumarine che Walter Chiapponi ha debuttato oggi: nuovo inizio per lo stilista, nuovo corso per la casa di moda precedentemente diretta da Nicola Brognano. Buona la prima collezione, il percorso stilistico – da una prima percezione – sarà tutto in crescendo. Vivace, femminile, 100% Blumarine. Il must-have di cui non vorremmo fare a meno nel nostro guardaroba? Questo completo in maglia con rifiniture preziose a forma di cuore sulla gonna, e sul colletto della maglia. Un ensemble ideale per quando pensiamo di avere nulla da mettere. E invece.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Blumarine autunno-inverno 2024-2025.

Il little black dress di Sportmax alla Milano Fashion Week

Dici Sportmax e dici sensualità. Perché, chi non desidererebbe avere nel proprio guardaroba un abito come questo? Una reinterpretazione sexy – perché non sapremmo usare altro aggettivo se non sexy – del classico little black dress, ovvero il tubino nero. Un grande classico insomma, ma rivisitato in chiave ancor più femminile e charmant. In una parola, divino.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Sportmax autunno-inverno 2024-2025.

Il color blocking di Philosophy di Lorenzo Serafini

La collezione moda autunno-inverno 2024-2025 di Philosophy di Lorenzo Serafini ci dà una grande certezza: il color blocking. Ovvero, la costruzione di uno styling che procede esattamente per blocchi di colore, come lascia intendere il termine stesso. Detto questo, nella nostra wish list dal terzo giorno di Milano Fashion Week desideriamo inserire questo look in toto, così com’è. Gonna gialla, top rosa, cardigan nero, borsa verde, scarpa arancione. Un color blocking sublime.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Philosophy di Lorenzo Serafini autunno-inverno 2024-2025.

L’abito con le rose di Vivetta

Vivetta Ponti, fondatrice e direttrice creativa della casa di moda che porta il suo nome, sa sempre come stupirci. Lo fa con i colletti bianchi, che realizza e applica ad abiti e camicie (sono diventati la sua signature). Ma lo fa anche con i dettagli scultorei più romantici, come queste rose ricamate su un abito nero col corsetto: come si fa a non desiderarlo? Un vero inno alla primavera. Da indossare anche in autunno.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Vivetta autunno-inverno 2024-2025.

La borsa Jackie di Gucci

Dopo averlo applaudito al debutto in Gucci la scorsa stagione, il direttore creativo Sabato De Sarno continua il suo percorso stilistico all’interno della maison fiorentina. E tra abiti con luccichii divini e tanto uso del rosso – l’iconico “Rosso Ancora”, diventato emblematico per la griffe, – il nostro fashion radar punta su un accessorio celebre più che mai: la borsa Jackie. Silhouette sinuosa e leggermente bombata, è resa ancor più unica e distintiva dal moschettone a pistone frontale. Una borsa senza tempo.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Gucci autunno-inverno 2024-2025.

Il vestito animalier di Marni

Attenzione, attenzione! La fantasia animalier torna nel guardaroba del prossimo autunno-inverno 2024-2025. Parola di Milano Fashion Week, ma soprattutto parola di Marni: la casa di moda è tornata a sfilare nel calendario ufficiale milanese dopo una pausa tra New York, Tokyo e Parigi. Nel dare dunque il bentornato al direttore creativo Francesco Risso, non possiamo che desiderare (ardentemente, anche) questo vestito animalier che tutte meriteremmo di indossare – con audacia! – almeno una volta nella vita.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Marni autunno-inverno 2024-2025.

Il maxi piumino di Sunnei

Lascia che siano Loris Messina e Simone Rizzo – menti creative del marchio Sunnei – a sfidare le proporzioni e creare il perfetto piumino maxi. Maxi nei volumi e a tutto tondo: questo piumino che abbiamo selezionato per la nostra wish list è un’ode alla comodità, ma anche alle silhouette cocoon in cui avvolgersi e sentirsi coccolate.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Sunnei autunno-inverno 2024-2025.

Il mini tailleur di MSGM

Colorato, un po’ pop, sensuale e a tratti anche un po’ irriverente. Ma sempre con una forte attenzione ai tagli sartoriali impeccabili. Per MSGM il tailleur giacca e gonna non potrebbe essere altrimenti, ed ecco in passerella alla Milano Fashion Week il ritratto perfetto: blazer leggermente sciancrato e minigonna con profilatura in pelo. Si indossa con il foulard di una tonalità più chiara e a pois.

Foto Launchmetrics/Spotlight. MSGM autunno-inverno 2024-2025.

La blusa trasparente di Versace

“Questa collezione ha un carattere ribelle e un cuore gentile. La donna è una brava ragazza con uno spirito selvaggio. È formale, ma sexy”: a spiegarcelo è Donatella Versace, che nella nuova collezione moda autunno-inverno 2024-2025 sembra approcciare il binomio tra energia femminile e maschile. “L’uomo è la sua anima gemella, un timido genio”, prosegue la direttrice creativa. Un connubio effettivamente visibile proprio qui, in questa blusa che trasuda eleganza e sensualità. Il colletto bianco: formale, bon ton. E le trasparenze che lasciano a vista lo scollo a cuore. Semplicemente, Versace.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Versace autunno-inverno 2024-2025.