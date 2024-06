C ara estate, ci siamo quasi. E noi ci faremo trovare pronte, come ogni anno, con il bikini giusto per affrontare con spensieratezza le giornate al mare e in piscina. Passa in rassegna la nostra guida shopping ai costumi da bagno e identifica subito il tuo alleato di stile

La stagione estiva è alle porte, non lasciamoci trovare impreparate: le tendenze swimwear della moda estate 2024 ci invitano a puntare i riflettori sui costumi da bagno da comprare adesso. Primi tra tutti, i bikini. I nostri adorati must-have in spiaggia come in piscina, che riescono ad accontentare i gusti di tutte tra colori e modelli disponibili. In questa guida shopping ti proponiamo i modelli su cui vale la pena (o meglio, la gioia!) investire questa stagione: a vita bassa o vita alta, con o senza ferretto, con top a triangolo o a fascia… a te la decisione in fatto di design. Fondamentale è ascoltarsi e saper definire le proprie necessità prima di procedere con un acquisto poco furbo: ricorda di accontentare le tue esigenze sempre e comunque, prima ancora di abbracciare una tendenza moda. Un acquisto è ben fatto quando il costume da bagno sa farci sentire belle e sicure di noi, così come siamo, nella nostra stessa pelle.

La tendenza bikini secondo Kendall Jenner

Una bellezza alla luce del sole: ad aprire la stagione estiva sulle coste di Malibu in California è stata la modella e imprenditrice americana Kendall Jenner. La tendenza bikini da lei proposta è un’esortazione a sperimentare il colore verde lime, protagonista del suo costume da bagno (lo stesso che troverai nella gallery shopping più sotto). Il top a triangolo non presenta coppe né ferretti, e questo lo rende ideale per i seni meno prosperosi. Anche il pezzo di sotto presenta i laccetti, da stringere e annodare con facilità sui fianchi (un trick perfetto perché il segno dell’abbronzatura non venga a crearsi sulla nostra pelle). Non tutti i corpi femminili sono però uguali, ed è lecito e giusto che ognuna di noi si senta libera di poter preferire il costume da bagno che meglio valorizza le proprie forme. Scopri la guida shopping più sotto: troverai anche molte proposte con reggiseno con ferretto e slip a vita alta.

Courtesy Calzedonia. Il bikini di Kendall Jenner.

Shopping: i costumi da bagno da comprare per l’estate 2024

Sai cosa rende meravigliosi i costumi da bagno? La possibilità di interpretare liberamente la propria identità. Della serie: dimmi che bikini indossi, e ti svelerò chi sei. Colorati, stampati, monocromatici, con o senza ruches, dettagliati o essenziali: ogni bikini racconta una storia, parla di te e della tua personalità. Una caratterizzazione che trova la massima espressione quando, oltre a essere bello, il bikini ti fa sentire anche bene. Passa in rassegna la nostra selezione shopping e identifica il tuo alleato estivo: quale porterai in spiaggia con te?

Bikini in lycra con stampa floreale, Bikini Mi.Ma. (Brassiere €94; Slip con lacci €67)

Bikini di lycra con inserti in pizzo macramé, Clara Aestas (€250)

Top a fascia leggermente imbottito, con lacci incrociati per allacciatura al collo (€36,95) e slip con fianco regolabile con coulisse (€19,95), tutto Goldenpoint

Bikini in lycra doppiata a vita alta con ricami, Elise Beachwear (€250)



Triangolo shiny satin (€30) e brasiliana con lacci (€20), Calzedonia

Reggiseno a fascia color cactus con strass (€851) e slip con fiocchi laterali (€106), Fisico

Push-Up imbottito shiny rosa (€14,99) e brasiliano sgambato stondato (€9,99), Tezenis

Bikini con spilla bijoux a forma di fiore, Philosophy di Lorenzo Serafini (€285)

Costume bralette e slip alto con disegni cachemire e inserti neri, Yamamay (€39,95 e €19,95)

Fascia con imbottitura rimovibile, spalline con fiocchi regolabili e slip a vita alta, Velia Beachwear (€167) Ha collaborato Viviana Olivieri