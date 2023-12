D al red carpet del terzo Gala annuale dell'Academy Museum arriva la tendenza red carpet del 2024: il look dreamy, direttamente dai sogni e dalle favole. La regina? Ava DuVernay in Louis Vuitton

Se è vero che l’attesa è in sé il piacere, resta pur vero che un’attesa senza hype nel 2023 può generare solo noia. Questa legge segreta è ben conosciuta dagli organizzatori degli eventi più importante al mondo, che per non perdere di rilevanza si sono piano piano creati una rete di pre-eventi che permettono al pubblico di pregustare il grande giorno e agli spettatori attenti di prevederne le sorprese.

È il caso per esempio dei celebri Grammy Awards, i cui vincitori si possono già cercare tra i nomi delle star protagoniste dei Brit Awards e dei vari premi consegnati da MTV. La celebrazione degli Oscar non è da meno: le scommesse sui vincitori partono dai Golden Globes, mentre le previsioni per il red carpet si possono intuire dagli annuali Gala organizzati dall’Academy Museum.

Il Gala 2023 si è tenuto lo scorso 5 dicembre e ha visto tra i partecipanti tutti i personaggi più in voga e le star del panorama cinematografico. Sul red carpet, modelle, celebrità di ogni genere, registe e attrici hanno osato con gli abiti più di tendenza e rigorosamente custom made. Dall’abito con la rosa in 3D di Demi Moore alle infinite maniche a palloncino, sembra che il trend più in voga sia quello di sfoggiare abiti sempre più eleganti, legati al mondo della fantasia e delle fiabe da cui deriva l’estetica dreamy appunto.

Dreamy look: splendente, fiabesco, unico

Dreamy significa letteralmente “da sogno”: tutti i look delle celebrità hanno questa caratteristica, ma per ottenere un vero dreamy look bisogna fare di più.

Con riferimento alla moda, quest’estetica può essere realistica o surreale. Con dreamy look realistico si intendono abiti con volant, in pizzo, gonne fluide/camicie di seta, abiti fluidi di seta, accessori pendenti, orecchini di perle e trucchi luminosi. Il dreamy look surreale più iconico è l’abito di Cenerentola sfoggiato da Zendaya al red carpet del Met nel 2019, con dettagli LED e iridescenti.

La regina del dreamy look: Ava DuVernay

Sono uscite direttamente dai sogni con fate e principesse che facevamo da bambine sia Greta Lee in Loewe che Salma Hayek e Olivia Wilde, persino le maniche effetto balloon di Kaia Gerber. Ma il look da sogno sfoggiato da Ava DuVernay in Louis Vuitton ci ha rubato il cuore.

Louis Vuitton – il vestito indossato da Ava DuVernay all’Academy Gala

La regista splendeva sul red carpet del Gala sfoggiando una mantella in pizzo lurex con paillettes in oro e perle abbinata a una sottoveste in raso di seta. Disarmante come il suo ultimo film – Origin – che è si ispira al best seller del NY Times. E se la trama si concentra sull’origine di tutti i nostri disagi sociali, Ava non poteva fare uno statement meno forte con il suo look.

Se puoi sognarlo, Louis Vuitton può realizzarlo

Louis Vuitton – la realizzazione del vestito indossato da Ava DuVernay all’Academy Gala

Dietro a quello che è un vero e proprio risultato da sogno, si nasconde un savoir faire unico maturato da una tradizione di moda e artigianato di quasi 170 anni: quello di Louis Vuitton, che ha realizzato l’abito custom made nei suoi atelier parigini.

Louis Vuitton – il vestito indossato da Ava DuVernay all’Academy Gala

Il turbinio di luce di DuVernay è infatti il risultato di oltre 60.000 paillettes oro e perle in finitura opaca e lucente, che gli artigiani della maison hanno accostato a bordi e cuciture del carré decorati con fasce artigianali. Seppur all’apparenza semplice, come nel caso dell’accostamento di mantella e sottoveste indossato da DuVernay, un vero look da sogno è risultato di lavorazioni lunghe, che mettono in risalto ogni dettaglio e impreziosiscono l’aspetto di ogni capo.

Questa tendenza sarà protagonista dei futuri red carpet e, se è vero che i sogni son desideri, i designer si staranno impegnando a realizzare tutti quelli delle star già da ora. Tra fiori, strascichi, gonne principesche e accessori brillanti, sicuramente i look torneranno ad unire eleganza e fantasia, non vediamo l’ora di scoprire fin dove l’arte e l’immaginazione si spingeranno nel nuovo anno.