C’è chi dice che i red carpet delle grandi occasioni, come la Mostra del Cinema di Venezia, siano ormai démodé: li osserviamo da decenni, ci magnetizzano ancora? Io forse li paragonerei ai libri impacchettati a Natale: un regalo non proprio originale, che in un certo senso ci si è abituati a ricevere, ma che fa comunque sempre piacere. E a cui, soprattutto, si può dare sempre una chance di scoperta e – chissà – magari anche sorpresa. Che sia l’estasi di fronte ai look (per noi) impeccabili, lo sgomento per gli eccessi chiassosi o la delusione che fa seguito alle scelte di stile non propriamente condivise, i red carpet in fondo sanno come emozionare i più fashion addicted di noi (e non solo). E se quasi sempre fanno contenti i poliziotti della moda senza distintivo, quasi mai falliscono nel tentativo di farci sognare. Anche quando non sono stati ancora srotolati.

Il rischio di sogno mancato diminuisce poi ancor di più quando, a dare un assaggio del tappeto rosso, sono le regine del glamour. Nell’81esima edizione del Festival di Venezia, che sta invadendo di grandiosità il Lido, abbiamo visto arrivare, andare, tornare, salire sul palco e posare attrici straordinarie. Icone sullo schermo e nello stile, donne che hanno due o più “anta” alle spalle. La loro bellezza? Deriva anche da una sicurezza non sfacciata, da una maturità autoironica, da una allure costruita nel tempo e, soprattutto, da abiti e accessori autenticamente aderenti alle loro personalità. I loro look ci hanno fatte innamorare perché sono chic, eleganti, di classe. Ma più spesso inaspettati e divertenti. Sempre però giusti e belli, non per chi li guarda ma per chi li indossa. Scelte di stile e di agio (con se stesse) da cui possiamo farci ispirare per le nostre “sfilate” quotidiane. Sì, perché anche se il rosso non è sotto i nostri piedi, a volte possiamo concederci d’immaginarlo.

Valeria Golino

Foto IPA

Camicia bianca e pantaloni neri: un mix così classico può essere pericoloso. E diventare banale. Ma lei – in Elisabetta Franchi – sceglie una camicia over, la sblusa in modo apparentemente disordinato e non ha paura di sbottonarsi troppo. Ci piace!

Sigourney Weaver

Photo by Jacopo Raule/GC Images

Non è né un cardigan né una giacca, ma un blazer in maglia in puro stile Chanel. Mademoiselle lo indossava con lunghi fili di perle, Sigourney con una blusa di seta B&W e l’immancabile 2.55.

Foto Chanel

Eterno ritorno per la cravatta, che a trentasei anni da Una donna in carriera ruba alle spalline XXL anni ’80 il titolo di nuovo power dressing. Per una Weaver in Chanel un po’ comfy, un po’ classica, tanto chic!

I look delle over 50 a Venezia: Monica Bellucci

Foto Dolce&Gabbana

Nella sua comfort zone, con l’abito tattico che nasconde eventuali difetti e valorizza i punti forti. Fasciante ma drappeggiato, scollato ma con le maniche lunghe. Nero con piccoli pois bianchi, decisamente Dolce&Gabbana.

Isabelle Huppert

Foto IPA

Il total look Balenciaga che non ti aspetti: giacca di jeans, T-shirt bianca e un paio di dad jeans. A 71 anni il logo solo sulla cintura, come vuole la tendenza dell’autunno.

Foto IPA

Altro total Balenciaga per la presidente di giuria, che non perde occasione per riscrivere le regole dello stile over 70. Tuta rossa dal fit rilassato, chunky sneakers e cappellino con visiera: perfetto per quelle giornate in cui anche il caffè diventa parte del look.

Eva Herzigova

Photo Etro

Ci ha conquistate il total look Etro della supermodella ceca. A completare i jeans carpenter più che over e la camicia con macro-stampa dal sapore persiano, la borsa Vela brown a spalla e un paio di occhiali da sole. Wow!

Cate Blanchett

Foto IPA

Bellissima e spagnoleggiante Cate nel tailleur a pois firmato Moschino. Ci ricorda che il completo nero con giacca strutturata (e magari un disegno divertente) è sempre una buona idea. Del resto, la chiamano “queen of cool” non per caso.

I look delle over 50 a Venezia: Isabella Ferrari

Foto IPA

Inconfondibile l’intrecciato di Bottega Veneta, anche in questo look casual chic. I jeans con vita e risvolti alti, il tank top color avorio, la camicia rosa, la maxi bag a spalla: tutto è da replicare nelle mises dell’autunno in arrivo.

Nicole Kidman

Foto IPA

Nicole sbarca sul Lido della Serenissima in un look effortlessy chic firmato Bottega Veneta. Abito nero dalla silhouette svasata e sabot bianco con tacco alto: una combo squisitamente elegante da sperimentare nelle mises di fine estate.