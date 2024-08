Ferragosto è appena trascorso. È ancora tempo di mare, di viaggi e vacanze. Ma il 15 di agosto è il discrimine dell’estate: sai che puoi ancora dedicarti alla vita lenta e a giornate un po’ pigre, ma il futuro è lì che incombe, pronto per essere immaginato. Questa calma piatta è il preludio di settembre, che con il suo fervore trascina nuovi inizi. Mentre ti rilassi sotto l’ombrellone, tra un bagno e un gelato, magari nel bel mezzo del tuo digital detox, non puoi fare a meno di pensare ai progetti per la stagione che verrà.

Settembre e nuovi look

Pensi al rientro a casa, ai doveri che ti aspettano, alle cose che nell’euforia della partenza per le vacanze hai lasciato in sospeso. Ma perché appesantirsi? Settembre, un po’ come gennaio, è il mese dei buoni propositi. Ecco il primo: riparti da te! Immaginiamo insieme la nuova versione di te per la prossima stagione. E, poiché ogni nuovo inizio che si rispetti comincia dal look, ispiriamoci alle tendenze moda dalle sfilate Autunno/Inverno 2024.

Se stai pensando che sia un invito a darti allo shopping compulsivo, ti sbagli. Forse qualche pezzo utile lo hai già nel guardaroba. Ma se così non fosse, nessun problema! C’è un solo modo per fare shopping in modo intelligente: programmarlo. Cioè fare una lista di tutti i capi di cui abbiamo bisogno, o che semplicemente ci piacciono, e metterli tra i nostri desiderata. Nell’attesa della pioggia che si porterà l’estate con sé, iniziamo con le tendenze moda A/I!

Ancora animalier tra le tendenze A/I

Già protagonista dell’estate, non ha intenzione di andarsene nemmeno nella prossima stagione: è l’animalier. Sono finiti i tempi in cui questa stampa era considerata borderline, un po’ difficile e sicuramente non adatta a tutte. Affatto stravagante, il maculato è la scelta ideale per dare un twist anche ai look più semplici. Non a caso lo abbiamo visto sui costumi da bagno e persino su slipdress dal sapore anni Novanta.

Quindi, ricordati che a settembre l’animalier non va in soffitta perché sarà di gran tendenza anche in autunno. Puoi continuare a indossare pantaloni e gonne con questa stampa. Se invece ne sei sprovvista, puoi optare per un capo maculato in un tessuto leggero, un po’ etereo: sarà il tuo jolly per le serate di festa. Se ti piace esagerare e pensi già ai mesi più freddi, puoi pensare a un capospalla stampato: ideale per i giorni in cui non vuoi passare inosservata.

Insomma, l’animalier si appresta a entrare nella palette dei colori neutri. Ma è comunque bene fare attenzione agli accessori con cui si abbina: sceglili semplici e lascia che sia la stampa la protagonista del look! Se invece vuoi osare quanto basta, opta per una borsetta o delle scarpe maculate.

Courtesy of Zimmermann

Courtesy of Michael Kors

Il cardigan, protagonista delle tendenze A/I

Il cardigan è il pezzo forte della prossima stagione, quello che proprio non puoi non avere. Il classico maglioncino con i bottoni si svecchia e diventa un capo con cui giocare. Se d’estate lo butti in valigia perché non si sa mai – metti che fa freddo – il prossimo autunno sarà la soluzione chic, ma poco impegnativa per i giorni in cui non ti va di mettere la camicia.

Tanti i modi per indossarlo. A pelle senza niente sotto è un evergreen: una botta di femminilità con poco sforzo. Se ti vuoi divertire vai di color block: abbinalo a una t-shirt in maglia di un colore a contrasto e per il sotto scegli dei pantaloni sartoriali o una pencil skirt, una gonna a matita. Per non sbagliare e garantirti un risultato elegante, il ton sur ton è la soluzione e il twin set è ciò che ci vuole.

Per cambiare: procurati un cardigan maxi, in maglia spessa. Usalo come mini dress, oppure gioca con con gli strati e indossalo sul tuo blazer preferito. Se credevi che questo maglioncino fosse noioso dovrai ricrederti!

Courtesy of Prada

Courtesy of Ferragamo

Courtesy of Max Mara

Tendenze A/I: stile boho

Anche a settembre continua a piacerci lo stile boho. Soprattutto in chiave floreale e in tessuti fluidi. Un richiamo alla primavera, ma nei colori dell’autunno. Motivi botanici e paisley sono un’ottima soluzione – di gran tendenza per il prossimo autunno – anche per le occasioni speciali e le cerimonie di settembre. Unica accortezza per questi eventi: prediligi i colori tenui per ottenere un look arioso e elegante.

Da tenere in considerazione: l’accoppiata vincente camicia e kimono in stile boho. Una scelta originale, perfetta sia di giorno che di sera. E non dimenticare che questa tendenza va a braccetto con il ritorno della moda anni ’70: occhio agli accessori! In particolare agli stivali.

Courtesy of Luisa Beccaria

Courtesy of Chloé

Courtesy of Etro

Leggi anche 5 look da ufficio per rientrare al lavoro con stile

Red: il rosso è tra le tendenze A/I

Il red tomato, rosso pomodoro, grande tendenza dell’estate 2024, è ancora al centro della scena. Lungi dall’essere solo un colore da sera, è anzi sdoganato anche per le mise da giorno. Certo, il red non è la prima scelta di chi desidera passare inosservata, ma ognuna può dosarlo come preferisce. Chi ama osare può tentare con un total look in questa tonalità. Il color block è perfetto per chi desidera sperimentare nuove accoppiate di colori: provalo con il grigio mélange o il rosa cipria. Se invece con il rosso hai poca confidenza, scarpe e accessori sono la chiave per introdurlo senza strafare.

Tieni però a mente che il red non è affatto un colore esuberante e al pari dell’animalier si appresta entrare nella palette degli everyday look, adatti a tutti i giorni. Un buon motivo per sceglierlo per il prossimo autunno!

Courtesy of Balmain

Courtesy of Givenchy

Trasparenze, la tendenza più cool della prossima stagione

Chi ha detto che ci si può scoprire solo in estate? I look vedo-non vedo sono sempre un must, in ogni stagione. Infatti, ti permettono di sentirti femminile e confident nonostante i centimetri scoperti, perché sei tu a scegliere quanto mostrare.

Le trasparenze, grazie a quel mistero che sanno donare, saranno la scelta più azzeccata per le serate speciali del prossimo autunno. E se non temi il freddo, tienile in considerazione anche quando inizierà la stagione dei party natalizi: aggiungi un capospalla caldo e sei pronta!

Qual è il colore da prediligere? Ovviamente il nero, ma anche le tonalità di viola e marrone non sono da escludere. Con i look vedo-non vedo una sola accortezza: scegli bene il tuo intimo per evitare ogni imbarazzo.

Courtesy of Dolce & Gabbana

Courtesy of Mugler

Leggi anche Transition style: 5 scarpe di tendenza per il rientro in città

Tendenze A/I: l’abito tricot

Ora, addentriamoci nei mesi più freddi dell’anno. Quelli in cui la voglia di vestirci bene scarseggia perché vogliamo solo stare al caldo. La soluzione minimo sforzo massimo risultato in questi casi è l’abito tricot, in maglia. Non devi stare ore davanti all’armadio per assemblare dei pezzi caldi e che stiano bene insieme: ti infili un vestito, un cappotto e sei pronta.

Senza considerare che gli abiti in maglia sono anche un’ottima scelta per giocare con tutti quei collant che inizierai a comprare da settembre e che spesso poi non sai come abbinare. Sceglilo mini o maxi, aderente o svasato: l’importante è che ti senta a tuo agio quando lo indossi. I colori? Grigio per non sbagliare, marrone se vuoi essere chic, toni pastello per divertirti con un tocco di colore.

Courtesy of Ralph Lauren

Courtesy of Blumarine

I colori di tendenza dell’A/I sono quelli del bosco

Se del caldo sei già stufa è probabile che tu sia già pregustando il sollievo delle prime piogge autunnali, l’aria frizzante, le passeggiate nel bosco e l’odore delle castagne per le vie del centro. In questo caso, hai superato il test della nostalgia estiva e sei pronta a guardare alla prossima stagione senza indugio!

Dopo questa carrellata di tendenze ti starai chiedendo: sì ma che colori devo scegliere per non virare sui soliti neri, blu e marroni e beige (che sono comunque sempre una buona opzione da tenere lì)? Per il prossimo autunno la moda si ispira ai colori del sottobosco, quelli che incontri appunto durante le tue camminate. Oltre al marrone, soprattutto nella tonalità cognac, rispolvera il bordeaux. Elegante, ma non troppo impegnativo, è un classico senza tempo. Ma se ti ha stancato e hai voglia di qualcosa di nuovo da introdurre nel guardaroba, opta per il verde. Che sia militare o oliva, ti stupirai delle potenzialità inespresse di questo colore, un must!

Courtesy of Tod’s

Courtesy of Ferragamo

Leggi anche 10 vestiti per i look del tuo rientro in ufficio

Un evergreen: il tartan

Appena hai letto tartan hai pensato al Natale? Se la risposta è affermativa è perchè non lo hai mai considerato in colori diversi dal rosso, il verde e il nero. Questo tipo di disegno è un vero classico della stagione fredda: quasi tutte abbiamo quella gonna o quel vestito che ritiriamo fuori ogni dicembre per poi riporlo a gennaio. Ma se quest’anno provassimo a giocarci un po’ con questo tartan?

Un modo divertente per indossare questo motivo in modo diverso è sceglierlo in colori inusuali, come il rosa, e prediligerlo su giacche o capispalla. Se invece lo ami già smisuratamente, quest’anno al tuo completo tartan puoi aggiungere dei dettagli in pizzo.

Courtesy of Rabanne

Courtesy of Iceberg

Courtesy of Vivetta

Tendenze A/I: la giacca peacoat

Passiamo ora ai capispalla. In questo caso non si tratta di un vero e proprio ritorno, parliamo del peacoat, una giacca semplice ed elegante in lana. Non solo un must have, ma un vero e proprio classico. Uno di quei pezzi da scegliere con cura e su cui investire un budget più sostanzioso perché, se ben tenuto, lo si può tramandare di generazione in generazione.

Dunque, non è un blazer: è la giacca corta, ma pesante, da indossare nei primi freddi o quando il maxi cappotto sarebbe troppo impegnativo. Il peacoat è perfetto per le occasioni in cui vuoi essere formale, ma allo stesso tempo casual: è un capo versatile. Dal momento che si tratta di un classico per i colori è facile: bianco (il più chic), il blu per non sbagliare e il nero (perfetto anche di sera).

Courtesy of Schiaparelli

Courtesy of Tommy Hilfiger

Courtesy of Roberto Cavalli

La cappa: la tendenza A/I che non ti aspettavi

Se il tuo armadio è già straripante di cappotti e cappottini di ogni tonalità, allora quest’anno potrebbe essere il caso di concedersi una cappa. Sì, questa probabilmente è la tendenza più originale della prossima stagione, quella imprevista. Ma se in casa ti piace girare con il tuo bel plaid caldo intorno alle spalle, non potrà non piacerti l’idea di una cappa.

Perché? È un capo in grado di dare un twist al tuo outfit, è comoda da indossare, non limita i tuoi movimenti e per di più è bella da vedere. Non credo serva aggiungere altro! A seconda del tessuto, leggero o pesante, puoi decidere se destinarla all’autunno o ai giorni più freddi dell’inverno. Perché non dare una chance alla cappa la prossima stagione?

Courtesy of Chloé

Courtesy of Bottega Veneta

Courtesy of Calcaterra

Hanno collaborato Rossella Mazzali e Jessica Ventrella