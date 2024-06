Odiate dagli uomini, amatissime da quasi tutte le donne. Le ballerine sono ancora fedeli amiche dei tuoi piedi, ma in versione 2.0: con la punta aguzza. La comodità è la qualità prediletta di queste scarpe, infatti suola bassa e tacco, assente o mini, le rendono molto versatili: perfette in ufficio con look formali o casual, nelle giornate di spostamenti frenetici, e quando senza ripassare dal via devi correre a quella cena imprevista.

Le ballerine, come si intuisce dal nome devono la loro origine al mondo della danza, ma negli anni si sono evolute, diventando un accessorio per niente monotono: si può giocare con colori, decorazioni e materiale, le si possono scegliere con il cinturino, fibbie o nappine. Però quello che conta affinché siano moderne è optare per modelli a punta: oltre a essere di tendenza slanciano anche la figura, così anche le petite non avranno niente da temere.

Come abbinare le ballerine a punta

Negli anni Cinquanta Jaqueline Kennedy, Audrey Hepburn e Brigitte Bardot determinarono il successo delle ballerine e quindi chi siamo noi per privarcene? L’importante è scegliere il modello giusto e ovviamente fare attenzione alle proporzioni.

Come l’iconica attrice di Vacanze Romane, Audrey Hepburn, possiamo abbinare le ballerine a dei pantaloni capri, altra grande tendenza di questa stagione, meglio se neri e essenziali. Brigitte Bardot, invece, amava indossare le ballerine con pantaloni affusolati alla caviglia o con abiti e gonne appena sotto al ginocchio, in pieno stile ragazza francese. Infine, la first lady americana Jaqueline Kennedy indossava spesso le ballerine sotto ai suoi tubini e ai tailleur in stile Chanel.

Le ballerine sono un’ottima accoppiata anche con shorts e bermuda, in questo caso puoi optare per la versione slingback, con i talloni scoperti, o per un modello con cinturino, in stile maryjane. Ma la punta affusolata le rende vincenti anche sotto ai pantaloni palazzo, in lino o cotone.

Leggi anche La rivincita delle ballerine, da Claudia Schiffer a Olivia Palermo

Modelli che potrebbero fare al caso tuo

Insomma, con le ballerine è difficile sbagliare e grazie alla varietà di modelli, colori e decorazioni ognuna può trovare il proprio modello del cuore. Per aiutarti abbiamo selezionato un po’ di ballerine a punta che potrebbero fare al caso tuo e di certo, una volta provate, vorrai collezionarle tutte.

Ballerina in tessuto con applicazioni, Jeffrey Campbell (€ 155)

Decorata con nappine, Contè Studio (€ 69,99)

Ballerina slingback bicolore con fibbia, Miriade (€ 59,90)

Slingback in vernice con punta a contrasto, Frau (€ 139 euro)

Ballerina slingback in vernice nude, Primadonna (€ 49,99)

Slingback con cristalli, Steve Madden (€ 128)

Modello bebè in vernice con listino alto, NeroGiardini (€ 149,50)

In vernice con cinturino, Tamaris (€ 59,95)

Ha collaborato Jessica Ventrella