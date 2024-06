S ono freschi, comodi, pratici da indossare: i pantaloncini di lino sono autentici must-have a cui d'estate non si può assolutamente dire di no. E poi, come si fa a obiettare su quanto siano chic? Basta identificare il look giusto. E anche il modello ideale da comprare adesso. Scoprilo subito nella nostra guida shopping

Prime giornate di caldo e voilà: c’è già voglia di sperimentarsi nei look con i pantaloncini di lino. Perché proprio loro? Semplice a dirsi (e anche a sfoggiarli), la verità è che il tessuto che li contraddistingue li rende freschissimi, perfetti per le giornate afose, e anche pratici da indossare. In più, il lino ci tiene lontane dal ferro da stiro con un alibi importante: le naturali caratteristiche di questo tessuto lo rendono incline alle pieghe (ergo, perché stirarli?). In questo prontuario di stile ti portiamo alla scoperta dei pantaloncini di lino su cui investire adesso: ne adorerai il fit e il taglio non solo quest’estate, ma anche in tutte le stagioni calde a venire.

Come indossare i pantaloncini di lino?

La soluzione con cui rispondere alla domanda “come indossare i pantaloncini di lino” arriva dallo street style. Questa stagione, cimentati nello styling dei nostri amatissimi must-have insieme al blazer abbinato, rigorosamente in lino a sua volta. Al di sotto, completeranno il look una canottiera o un top (ma anche una brassière, se ti senti a tuo agio). Vale inoltre la pena focalizzare la propria attenzione sul taglio bermuda, ovvero sui pantaloncini che raggiungono l’estremità superiore del ginocchio: in loro noi vediamo un perfetto alleato anche per i look da ufficio, che renderemo più formali ed eleganti con un paio di slingback o di sandali con il tacco. Infine, ricordati di puntare sui colori basic – bianco, crema, tortora, beige – se desideri ottenere un risultato minimale e lussuoso: con qualche gioiello color oro, il risultato finale sarà sorprendentemente chic!

Foto Getty

Shopping: i must-have dell’estate 2024

Alla prossima sessione di shopping non arriverai impreparata. Anzi, vedrai: la nostra guida shopping avrà chiarito in te ogni dubbio. Quando pensi ai pantaloncini di lino da comprare per i tuoi look estate 2024, comincia immaginando il contesto in cui vorrai sfoggiarli. Se la risposta ti rimanda all’aggettivo “formale”, scegli i modelli bermuda che raggiungono l’estremità superiore del ginocchio. Se il contesto sarà invece informale, sentiti libera di sperimentare gli shorts: l’uno o l’altro ti darà grande soddisfazione con gli styling. Potrai sperimentarli non solo con una canottiera (tono su tono o a contrasto cromatico) ma anche con l’iconica T-shirt à la marinière: sì, quella bianca con righine blu, inventata dalla celebre couturier francese Coco Chanel. Gioca infine con i colori, perché anche questo aspetto ti aiuterà nell’identificazione dei tuoi pantaloncini must-have: nuance pastello? Considera il rosa candy. Classica e tradizionale? Con il nero non si sbaglia mai. Buono shopping!

Bermuda in puro lino, Stefanel (€80)



Bermuda in puro lino, Benetton (€49,95)

In leggero lino e con pieghe sul davanti, Ralph Lauren (€249)

Shorts in 100% lino, Oysho (€29,99)

Pantaloncini boxer in morbido lino, MC2 Saint Barth (€139)

Bermuda in lino, Marella (€109)

Shorts in lino, Calliope (€19,90)

Shorts pull-on in lino, H&M (€19,99)



Shorts misto lino dall’effetto slavato, Zara (€25,95)

Shorts in lino con fiocchetto, Mango (€35,99)