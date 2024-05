E cinque, sei, sette, otto! La tendenza scarpe ispirata dal mondo della danza impazza nello street style: rispolveriamo subito regole di stile e non solo! In questo manuale, ti consigliamo le ballerine da comprare questa stagione

Comode, pratiche, versatili: amale o odiale, le ballerine sono le vere alleate di una donna. E non solo perché sono l’emblema del comfort per eccellenza, ma anche perché sanno reinterpretare infinite tendenze in modo sempre fresco e innovativo. La moda primavera-estate 2024 dice sì al glamour, al #balletcore, alle finiture effetto-metallizzato e ai grandi classici: in questa guida shopping scoprirai i tanti volti delle ballerine e – fidati di noi – sarà impossibile non innamorarsene definitivamente.

Ballet flats: come indossarle secondo lo street style

Lo street style ha detto sì: non solo mocassini, non solo sneakers e (soprattutto!) non solo tacchi alti. Le it-girls hanno già iniziato a scrivere la propria lunga storia d’amore con le ballerine. Cosa aspetti a farlo anche tu? Dalla punta arrotondata o (talvolta) pronunciata, le troviamo indossate sotto i jeans boyfriend per dei contrasti davvero cool, ma anche sotto gonne midi, tubini neri, abiti lunghi e sofisticati. Insomma, se c’è una certezza di stile che le ballerine vogliono lasciarci è proprio questa: sono un autentico passepartout!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Interessante in questa macro-tendenza è l’emergere di un micro-diktat: l’estetica #balletcore continua a detenere una posizione di prestigio nello street style della primavera 2024. Da cosa lo riconosciamo? Semplice: i look delle it-girls puntano a ricreare attraverso le scarpe il glamour e l’allure delle danzatrici del balletto classico. Il tutto si traduce in raso di colore rosa, lacci da intrecciare e annodare alle caviglie, fiocchetti e talvolta persino punte ben squadrate che rimandano più che mai alla silhouette della scarpa da danza.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le ballerine da comprare adesso

Dalla versione più classica a quella in chiave slingback, con o senza fiocchetti, con o senza lacci: le ballerine di tendenza della moda primavera-estate 2024 ci offrono la possibilità di sperimentare ogni tipologia di dettaglio. A ciascuna il suo, ovviamente: nei dettagli si cela infatti tutta la nostra personalità, e chi ama le scarpe sa bene quanto queste siano essenziali per comunicare la propria essenza e il proprio carattere. Nella guida shopping che segue, troverai proposte shopping per ogni budget: non ti resta che intercettare le tue prossime ballerine must-have.

Ballerine in raso con fiocco, Zara (€29,95)

Con punta squadrata, Mango (€49,99)

Dalla silhouette a punta, H&M (€19,99)



In pelle, Geox (€62,93)

In pelle dall’effetto-laminato, Ballerette (€99)

In pelle e con punta a contrasto, Frau (€115)

Con finish lucido e satinato, Hogan (€320)

Artigianali e con fiocchetto frontale, Le Walterine (€69)

In pelle laminata, Max & Co (€259)



In pelle lucida con due cinturini regolabili, Fabio Rusconi (€189)