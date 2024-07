Se quest’anno hai optato per le vacanze in montagna e magari è anche la tua prima vacanza all’insegna delle camminate e il trekking, questa è la guida che fa per te. Non temere, preparare la valigia sarà facilissimo. Anzi, se sei una tipa sportiva è probabile che tu abbia già qualche pezzo giusto, ma se devi procurarti l’abbigliamento per la tua vacanza in montagna, ti suggeriamo tutto quello che ti servirà.

I paesaggi naturali con le distese di prati verdi, la tranquillità dei suoni del bosco e il buon cibo dei rifugi fanno della montagna la meta ideale per chi vuole inframezzare il riposo con le scarpinate. Vita attiva e vita contemplativa, c’è qualcosa di meglio? Chi ama la montagna però, sa bene che le gambe in spalla non bastano: bisogna organizzarsi affinché si abbia con sé tutto l’occorrente per non farsi rovinare l’avventura dai capricci della natura.

Vacanze in montagna: sì ai tessuti tecnici

Se quest’anno anche tu hai scelto una vacanza all’insegna delle camminate e del trekking fare la valigia non sarà affatto complicato. Lascia a casa lustrini e paillettes: l’abbigliamento per la montagna dovrà essere comodo e confortevole per permetterti di muoverti in libertà. I tessuti tecnici sono la scelta migliore perchè si adattano al tuo corpo senza costringerlo, sono traspiranti e si asciugano velocemente, anche dopo il lavaggio.

Sarà indispensabile un completo composto da top e leggins, di cui puoi scegliere tu la lunghezza, mentre per le giornate più calde scegli dei pantaloncini. Questa sarà la tua uniforme, sopra potrai aggiungere tutti gli strati necessari a seconda del percorso che dovrai percorrere: ricorda che sulle vette potrebbe esserci del vento, quindi vai di canotte, magliette, ma non scordare di portare con te una felpa. Anche le piogge improvvise potrebbero sorprenderti durante la scarpinata, per questo è fondamentale una mantella impermeabile, ancora meglio se piegabile, così non occuperà troppo spazio nello zaino.

Top yoga di microfibra riciclata (€ 59) e leggins (€ 59), tutto Deha

Pantaloncini in tessuto tecnico, The North Face (€ 75)

Tutina sportiva, Sloggi (€ 48)

Mantella impermeabile e impacchettabile, LaMunt (€ 130)

Le scarpe ideali

Veniamo alle scarpe. Avrai già intuito che la priorità per le tue vacanze in montagna è la comodità. Per questo è importante non sbagliare con le calzature: sarebbe molto spiacevole ritrovarsi con i piedi doloranti. Scegli un paio di scarponcini confortevoli, leggeri e impermeabili e sarai pronta per percorrere qualsiasi percorso. Per le camminate meno impegnative invece, andranno benissimo dei sandali con plantare ammortizzato: nel caso di pioggia i piedi si asciugheranno in un baleno.

Scarponcini di nabuk e Gore-Tex, Scarpa (€ 189)

Sandali con plantare ammortizzato Arch Fit, Skechers (€ 65)

Gli accessori da mettere in valigia

Uno zaino in spalla sarà di vitale importanza per avere con te tutto ciò che ti serve: sceglilo leggero, capiente e magari impermeabile in nylon. Oltre all’impermeabile impacchettabile, inserisci un capello con visiera traspirante e in tessuto tecnico, anche questo facile da piegare. Inoltre, per le strade sotto al sole o in vetta, un paio di occhiali da sole che non impediscano la vista del paesaggio sono quello che ci vuole. Durante lunghe camminate è importante anche mantenersi idratati: non dimenticare di mettere nello zaino una borraccia e per proteggerla dal sole, opta per una custodia in tessuto.

Se passeggiare e scalare montagne per diletto non ti basta e vuoi monitorare i tuoi progressi, uno smartwatch sportivo ti sarà d’aiuto per misurare distanze e altitudini. Dopo le vacanza questo orologio sarà sicuramente il fedele compagno per i tuoi allenamenti in palestra o per le tue corsette.

Un piccolo marsupio invece, potrebbe tornarti utile per avere a portata di mano piccoli oggetti essenziali, tra cui un burrocacao e una protezione solare in stick, pratica e veloce da applicare.

Ora, la valigia per la tua vacanza in montagna è pronta, ma non dimenticare di prepararti anche tu. Qualche camminata per attivare e allenare le tue gambe è la preparazione che ci vuole per non finire ko dopo la prima scarpinata.

Cappello traspirante, Columbia (€ 35)

Occhiali da sole con montatura dalla visuale libera, Sutro Lite di Oakley (€ 188)

Smartwatch Forerunner® 255S, Garmin (€349,99)

Porta borraccia di tessuto ripstop, K-way (€ 45)

Zaino di nylon con zip, Go Carpisa (€ 49,95)

Marsupio di materiali riciclati, Cotopaxi (€ 59)

