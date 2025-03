Capita a te come a noi, talvolta, di ritrovarci davanti al guardaroba a esclamare: “E adesso come lo abbino questo colore?”. Non perché manchino le idee, ma perché la voglia di sperimentare, variare e osare ci offre un senso di piacevole novità (anche quando mixiamo i nostri soliti vestiti in modo un po’ diverso da solito). A volte, basta solo cambiare prospettiva su quei capi già presenti nel nostro armadio, proprio quelli che non aspettano altro che essere reinterpretati in modo differente nei tuoi look. A questo scopo, ecco gli abbinamenti dei colori venirci in aiuto. Le sfilate delle collezioni moda primavera-estate 2025 sono ricche di idee: ne abbiamo selezionate 5 da cui prendere ispirazione subito nei tuoi prossimi look.

Quali colori stanno bene insieme: la nuance cammello con l’azzurro

Un azzurro vivace e vibrante che riempie gli occhi, di gioia ma anche di carattere e personalità! Dai colori possiamo imparare non solo l’arte di esprimere il nostro umore ma anche la possibilità di dichiarare chi siamo davvero (a prescindere dalle regole dell’armocromia). Questo look arriva dalla collezione Miu Miu primavera-estate 2025, e ci offre lo spunto necessario per comprendere come abbinare l’azzurro a una tonalità calda e al tempo stesso neutrale. La nuance cammello funziona a perfezione con l’azzurro: l’idea di una mise improntata sulle regole del color blocking non ci dispiace affatto.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu primavera-estate 2025

Rosa pastello e fucsia, (ancora) in pieno stile #Barbiecore

Ma insomma, alla fine l’estetica #Barbiecore è tornata, sì o no? Dalle passerelle delle sfilate moda primavera-estate 2025 sembrerebbe di sì. E allora, teniamoci pronte. Possiamo accogliere la dolce stagione con abbinamenti tutti all’insegna del rosa. Rosa pastello, rosa cipria, rosa shocking: scegli tu le tonalità e giocaci. Proprio come propone Andreas Kronthaler, direttore creativo della casa di moda Vivienne Westwood. Prova ad abbinare una gonna fucsia a una camicia (o un top) rosa pastello.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Vivienne Westwood primavera-estate 2025

Quali colori stanno bene insieme: la nuance nocciola con il porpora

E le tonalità del marrone, come si abbinano? Questo look firmato Chloé ci svela una grande verità: il marrone, da solo, può essere davvero troppo serioso. Ma se lo abbiniamo a tonalità più accese – come il porpora, appunto! – ecco che riceve una sferzata di vita (come per magia). Per testarti nello styling, non sentirti obbligata a replicare il look con una minigonna (che resta comunque una scelta valida, anche a 50 anni): puoi provare anche con tagli midi o extra-long, o con pantaloni leggermente a vita alta per un risultato finale ancor più sofisticato e chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chloé primavera-estate 2025

L’azzurro con il rosso? Sì, sperimentato attraverso le righe

Ecco due colori che, quando abbinati insieme, spaccano in due l’opinione pubblica: il rosso e l’azzurro. Spezziamo una lancia a favore di chi dice che, sì, se non abbinati ad arte, questi due colori insieme possono fare disastri. Tuttavia, esiste una formula indolore che arriva dalla passerella di The Label Edition: si avvale anche del bianco e – in primis – della tendenza righe. Camicia e pantaloni si incontrano così in uno styling assolutamente perfetto, dove le righe azzurre e le righe rosse creano un contrasto armonico e vivace. Provare per credere!

Foto Launchmetrics/Spotlight. The Label Edition primavera-estate 2025

Quali colori stanno bene insieme: il beige con il blu elettrico

Mai sottovalutare il potere del beige. Mai. Il beige ha un potenziale illimitato, quando fa squadra con altri colori. E ce lo dimostra questo look pensato dalla straordinaria Victoria Beckham per la collezione primavera-estate 2025 della sua omonima casa di moda. Il blu elettrico accende con vitalità e fervore la calma di una tonalità basic e minimal. Puoi ottenere lo stesso effetto anche con il verde smeraldo o l’ultraviolet. E sì, fidati: varrà la gioia (e mai la pena) copiare questo look.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Victoria Beckham primavera-estate 2025

