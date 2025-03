Torna la primavera, tornano i jeans bianchi. Il più umile e urban dei tessuti, rivisitato nel colore più candido e immacolato della scala cromatica, sa essere sorprendentemente chic (oltre che cool). In questa guida di stile scoprirai non solo a chi stanno bene i jeans bianchi in base alle varie tipologie di corpo, ma anche come abbinarli e prendertene cura.

A chi stanno bene i jeans bianchi? Tipologie di corpo

Il colore bianco non è limitante, anzi! Le tendenze denim primavera 2025 ci invitano a non soffermarci troppo sulla scelta cromatica in sé bensì sul taglio sartoriale dei nostri jeans. Che tu abbia una silhouette a clessidra, a pera o rettangolare, l’importante è identificare il modello di jeans bianchi che più fa al caso tuo, enfatizzando le tue linee e il tuo corpo. Noi, ovviamente, ci asteniamo dall’imporre delle regole ben precise, anzi siamo ben convinte che solo provandone molti – sì, i camerini ti aspettano! – potrai intercettare il tuo must-have.

Qualche linea guida? In linea di massima, ti invitiamo a sperimentare i jeans bianchi a vita alta e a gamba dritta se la tua silhouette è a clessidra. Se la tua silhouette è a pera, perché non provare anche i jeans leggermente a zampa per creare una figura ancora più armoniosa? E infine, per chi ha un corpo rettangolare, ben venga dare un’opportunità anche ai jeans con dettagli sui fianchi: creano l’illusione di una vita ancor più definita.

Altrettanto fondamentale è il comfort: per indossare i jeans bianchi ci si deve anche e soprattutto sentire a proprio agio. Per questo motivo, punta su quelli in denim elasticizzato, concepiti per fasciare e coccolare le tue curve al meglio.

Come abbinare i jeans bianchi?

È lo street style a fornirci le migliori idee per indossarli. Il capo più urban per eccellenza si veste di note chic nell’abbinamento tono su tono, con una camicia cromaticamente en pendant e sapientemente inserita all’interno. Per caratterizzare la mise con ancora più eleganza, concediti dei meritatissimi accenti bling-bling con i gioielli giusti. Non per forza preziosissimi, anche semplici bijoux: oro e argento rendono estremamente sofisticato il colore bianco.

Jeans bianchi per tutte le occasioni

Non solo look eleganti. I jeans bianchi sono perfetti anche nel quotidiano, indossati con una semplice T-shirt di cotone. Come sceglierla? Di nuovo, puoi virare verso il ton sur ton, oppure scegliere un colore a contrasto come il nero o – meglio ancora – una nuance pastello morbida e delicata come il glicine o il rosa candy. Completa lo styling con un paio di comode sneakers e punta su un accessorio cool per completare il look: la borsa a spalla o a marsupio!

Come lavare i jeans bianchi?

Non lasciarti scoraggiare dal colore candido e immacolato: i jeans bianchi meritano di essere vissuti e indossati tanto quelli declinati nelle tonalità del celeste, dell’azzurro e dell’indigo. Certo, è però vero che chiedono un pizzico di attenzione in più, quel po’ che basta per non ritrovarsi a doverli smacchiare in men che non si dica. Se desideri lavarli in lavatrice, ricorda sempre non solo la possibilità di lavarli a rovescio ma anche di abbinarli nel cestello insieme ad altri capi bianchi o chiari.

Se invece i jeans bianchi sono macchiati in punto specifico, dedica loro la dovuta attenzione pre-trattando la macchia prima del lavaggio: puoi utilizzare uno smacchiatore per tessuti bianchi, lasciarlo agire, poi sciacquare quella zona ed eventualmente ripetere la procedura se la macchia è ancora lì. Quando sarai abbastanza soddisfatta di questo primo trattamento, passa tranquillamente al cestello della lavatrice. I jeans bianchi ti ringrazieranno.

