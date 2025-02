Manca ancora più di un mese all’arrivo della primavera, e forse è proprio per questo che i riflettori del Festival di Sanremo 2025 stanno puntando dritti sulla tendenza accessori definitiva di questo freddo inverno 2025: i guanti. Attenzione però a fare di tutta l’erba un fascio, perché quella dei guanti può ben dirsi una macro-tendenza che racchiude in sé numerosi micro-diktat. Se la co-conduttrice Bianca Balti ci ha estasiate con un look Valentino completato dai suoi meravigliosi opera gloves in pizzo, c’è anche chi come Achille Lauro e Cristiano Malgioglio ha preferito i guanti bianchi in perfetto stile dandy. E come ometterne poi la declinazione più rock? Nei look di Sanremo 2025, abbiamo avvistato anche i guanti in pelle di Stash di The Kolors, Irama e Tony Effe.

Un vero feticcio, indubbiamente, a cui guardiamo con curiosità: sarà il caso di prendere ispirazione dai look maschili, e approfittare di quest’ultimo mese di freddo per indossarli al meglio?

Look di Sanremo 2025: gli opera gloves di Bianca Balti

Luminosa come solo una vera dea può essere, la co-conduttrice Bianca Balti ha portato estasi e meraviglia sul palcoscenico della seconda serata della 75esima edizione del Festival. Dei look di Sanremo 2025, ricorderemo sempre questo custom look creato per lei da Alessandro Michele, direttore creativo della maison Valentino. La declinazione della tendenza guanti ha trovato espressione nella sua forma più romantica ed elegante attraverso gli opera gloves in pizzo nero, che devono il loro nome – “opera”, appunto – ai codici stilistici del mondo del teatro.

Foto Getty. Bianca Balti indossa Valentino al Festival di Sanremo 2025.

I guanti di pelle di Stash di The Kolors

In gara con Tu con chi fai l’amore, Stash di The Kolors torna ad accendere il palcoscenico col suo brio e la sua vitalità. Nella prima serata di Festival ha indossato un look firmato Gentile, nella seconda invece ha scelto la casa di moda Pence 1979. Il fil rouge dei due look? A fare da massimo comune denominatore sono i guanti di pelle, perfettamente abbinati tono su tono ai suoi completi giacca e pantaloni. Stash, i guanti sono l’accessorio rock – e giusto! – per te.

Foto Getty. Stash di The Kolors indossa Gentile al Festival di Sanremo 2025.

Foto Getty. Stash di The Kolors indossa Pence 1979 al Festival di Sanremo 2025.

I guanti di pelle di Tony Effe a Sanremo

Un completo firmato Gucci, il colore bianco indossato in formula total look, una catena oro agganciata ai pantaloni e… l’accessorio feticcio dei look di Sanremo 2025: i guanti di pelle, declinati tra l’altro nell’iconico colore Rosso Ancora della casa di moda fiorentina. Per Tony Effe, in gara alla 75esima edizione di Festival con Damme ‘na mano, l’eleganza è una cosa semplice.

Foto Getty. Tony Effe indossa Gucci al Festival di Sanremo 2025.

Look di Sanremo 2025: i guanti di pizzo di Damiano David

Dai, è impossibile non amare i look di Damiano David. Ospite a Sanremo per omaggiare Lucio Dalla con Felicità, il frontman dei Måneskin ha scelto un total look Valentino pensato per lui dal direttore creativo Alessandro Michele. Occhi puntati sul completo tuxedo, abbinato a una camicia in shantung di seta con collo alla coreana. E occhi puntati sui guanti in pizzo neri: l’accessorio feticcio su cui Damiano aggiunge anche un gioiello che non passa inosservato: l’anello chavalier sul mignolo destro.

Foto Getty. Damiano David indossa Valentino al Festival di Sanremo 2025.

I guanti di raso di Cristiano Malgioglio

Come una diva. Anzi, una diva e basta. Per Cristiano Malgioglio la scelta è ricaduta su look scenici e tutt’altro che sobri, perché Sanremo è sempre Sanremo. I guanti di raso – sia quelli bianchi sia quelli rossi – sono stati i suoi alleati, per reggere perfettamente il gioco ai dettagli (maxi che più maxi non si può) delle sue giacche (strascico rosso compreso).

Foto Getty. Cristiano Malgioglio al Festival di Sanremo 2025.

Foto Getty. Cristiano Malgioglio al Festival di Sanremo 2025.

I guanti di Achille Lauro a Sanremo 2025

La sua canzone parlerà anche di “incoscienti giovani”, ma il look Dolce&Gabbana di Achille Lauro è tutt’altro che incosciente. Anzi. È perfettamente in linea con la sua immagine di artista che, con un pizzico di eleganza in stile dandy, aggiunge al suo completo gli immancabili guanti bianchi. La tendenza accessori che torna a ribadire sé stessa come il feticcio di Sanremo 2025.

Foto Getty. Achille Lauro indossa Dolce&Gabbana al Festival di Sanremo 2025.

I guanti di Irama a Sanremo 2025

Erano ben nascosti sotto un maxi cappotto, quando all’improvviso Irama ha ben pensato fosse il caso di lasciare a loro la scena. Per la sua prima esibizione sulle note di Lentamente, la canzone con cui è tornato in gara a Sanremo, il cantautore e rapper italiano ha scelto un look Balmain completato da guanti neri in pelle. In verità, è stato proprio lui il primo a sfoggiarli sul palco del Teatro Ariston. Irama, trend setter subito!

Foto Getty. Irama indossa Balmain al Festival di Sanremo 2025.

