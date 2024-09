Finita è l’epoca in cui i guanti si indossano per scaldare le mani (è mai davvero cominciata?). Lo street style delle it-girls nelle capitali della moda ci sta svelando look dopo look come abbinare i guanti per vezzo e per affermare con audacia ed eleganza la propria personalità. Di pelle o in tessuto, in velluto o in maglieria, con o senza loghi… osservando le mises d’ispirazione della moda autunno 2024, non possiamo che restare incantate. Ergo, passiamo all’azione traducendo il tutto in un prontuario di stile da avere sempre (letteralmente!) a portata di mano.

Quando la logomania incontra i guanti

Se i guanti sono un vezzo, quelli con il logo lo sono ancor di più. Specialmente se il logo protagonista racchiude l’essenza – e la storia! – di una maison prestigiosa. In foto, ti proponiamo come fonte d’ispirazione un look in cui i guanti con il celebre monogramma Gucci che fa da leitmotiv. Da notare, due aspetti fondamentali. Numero #1, lo styling è strutturato perfettamente in palette, richiamando quindi attraverso il cappotto color crema e la borsa marrone quelle che sono le nuance dei guanti. Numero #2, mai esagerare con il mix & match dei loghi. Una sola maison alla volta, e l’errore di stile è scampato.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Preziosissimi ma comunque urban

Come aggiungere una nota preziosa a un look già prezioso di per sé? Nella mise che ti proponiamo qui, l’effetto bling-bling è amplificato dai cosiddetti opera gloves, ovvero i guanti che richiamano a sé il gran fascino delle donne a teatro. Da questi guanti ricaviamo una lezione di stile interessantissima: meglio se cristalli, paillettes o qualsiasi altra tipologia di applicazione o ricamo siano tono su tono. Un espediente sempre valido per rendere minimale anche il più appariscente dei dettagli.

Come abbinare i guanti strategicamente (a contrasto cromatico)

Effetto WOW, guida all’uso. Nei look concepiti su una palette cromatica ben chiara, precisa e delineata da un perimetro netto, l’uso dei guanti a contrasto funziona in modo impeccabile. Cosa significa? Si veda il look street style proposto qui: con un ensemble color cioccolato e una borsa arancione, i guanti bianchi si distinguono e non passano inosservati. Ma soprattutto: non fanno passare inosservata te! Ricorda questo piccolo trucchetto per implementarlo nel look autunnali. Ti basterà scegliere i tuoi guanti in una nuance energica e vibrante – come il rosso o l’arancione! – e abbinarli a un cappotto color cammello o semplicemente nero.

In maglia a costine (e con cristalli)

Se il vestito di lana ti sembra un po’ noioso, ecco la chiave ai prossimi look moda autunno 2024: vestito e guanti in lanetta a costine. Perfettamente abbinati, ma soprattutto concepiti nel design per stare (sempre) insieme. Il risultato riconduce all’idea dell’abito con i manicotti en pendant, e in questa foto ti dimostriamo quanto chic possa rivelarsi la resa finale. Il colore bianco panna è sofisticato, la pioggia di cristalli che li tempesta consente di ragionare anche su mise ideali per serate glamour o leggermente più eleganti. E non dimenticare di completare il look con un paio di eleganti décolletées! Altro che noiosi, i guanti di lana non sono mai stati così chic!

I guanti colorati in pelle col tubino nero

Se sei alla ricerca dell’accessorio perfetto per diversificare (ed elevare, soprattutto) il risultato finale di un look in cui il tubino nero prevale, ecco a te la strada da percorrere. I guanti di pelle colorati sono la conditio sine qua non per lasciare e restare (tu per prima!) a bocca aperta. Il consiglio che ti diamo è quello di scegliere una borsa tono su tono con il tuo abito, in modo da non eclissare in alcun modo il colore dei guanti!