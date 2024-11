Come abbinare la gonna di jeans in inverno? Ce lo dicono le tendenze moda più cool dallo street style di questa stagione. Giacche di pelle, stivaletti, maxi blazer in velluto morbidissimo e felpe oversize vengono in nostro aiuto per contestualizzare la gonna in denim – lunga, corta o cortissima – anche nel guardaroba invernale. Scopri subito le 5 idee moda selezionate per te in questo prontuario di stile.

Come abbinare la gonna di jeans con la giacca di pelle

Sei a caccia di contrasti di texture? Il denim va a braccetto con l’effetto pelle, vedere per credere questo look street style in cui la gonna di jeans lunga viene abilmente mixata con la biker jacket (ovvero, la giacca da motociclista). Le tendenze moda inverno 2024 approvano, anzi possono essere portate alla massima espressione aggiungendo alla mise anche una calda maglia dolcevita (da inserire sapientemente all’interno della gonna, se questa è a vita alta). Sì agli stivaletti col tacco a spillo per un risultato chic, opta invece per stivaletti stringati se desideri conferire allo styling un accento un po’ più grunge.

Come abbinare la gonna di jeans con il blazer di velluto

Denim e velluto, quale contrasto più sublime e al tempo stesso inaspettato? Protagonista indiscusso di questo look street style è il blazer. Non avvitato, bensì leggermente oversize e con spalle boxy. Nella mise che viene in nostro aiuto dallo street style, l’abbinamento chiama in causa la gonna di jeans con spacco e il blazer in velluto nero e dall’aspetto soffice al tatto. La cintura tono su tono (griffata Gucci, in questo caso) aggiunge infine un tocco di lusso ed esclusività. Tocco di colore? La borsa a spalla, in una citrica ed energica nuance di giallo.

Gonna di jeans e felpa oversize, per un risultato urban

Come abbinare la gonna di jeans in inverno, ottenendo al tempo stesso un effetto cool e urban? Se lo stile casual è la tua passione, non puoi che considerare la possibilità di abbinarla a una felpa oversize. E non per forza deve essere una felpa concettualmente complessa! Sì alle griffe, sì ai dettagli preziosi, ma mille volte sì anche alle felpe minimali e a tinta unita. E qualsiasi sia la gonna di jeans che hai scelto, completa la mise con un paio di sneakers.

Gonna e giacca di jeans, per un look total denim

Le tendenze moda inverno 2024 strizzano l’occhiolino ai look total denim. Principale resta il punto focale, ovvero la gonna di jeans al quale viene impeccabilmente abbinata la camicia en pendant. Stesso colore, stesso tessuto. Per un risultato tono su tono che supera il concetto di perfezione. A completare la mise, gli accessori: gli stivaletti in camoscio color beige, richiamati dalla micro borsa a tracolla con catena metallizzata. Troppo piccola? Ben venga sostituirla con una borsa più grande e da portare a spalla.

La minigonna di jeans con il trench di pelle

Non solo gonne lunghe! Anche la miniskirt di jeans chiede la sua parte di palcoscenico. Portiamola sotto i riflettori delle tendenze moda inverno 2024 insieme a una camicia bianca e un capospalla must-have. Trattasi del trench di pelle, che puoi eventualmente riconsiderare a favore di un classico cappotto cammello in lana o cashmere. Sì anche alla sostituzione della camicia bianca: se le temperature sono troppo rigide, opta per una maglia dolcevita o un maglioncino. La moda ci vuole cool, ma anche a nostro agio (specialmente quando fa freddo!) in ciò che indossiamo!

