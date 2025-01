La versatilità è tutto, parola del maglioncino grigio. Le tendenze moda inverno 2025 dello street style spianano la strada ai look del transition style che precede il cambio stagione, quando avremo probabilmente (anzi, sicuramente) voglia di privarci di giacche e cappotti per lasciare occhi e riflettori puntati solo ed esclusivamente sul nostro maglioncino. Che sia a trecce o non, aderente o oversize, poco importa: i dettagli li stabilisci tu. Tanto la sua versatilità resta invariata. Vedere (per credere) questi look street style e le proposte shopping che abbiamo preparato per te.

Come abbinare il maglioncino grigio?

Dalle gonne ai leggings, dai jeans ai pantaloni a palazzo o a sigaretta: non c’è look in cui questo valido alleato di stile non trovi una perfetta contestualizzazione. Nei look street style lo ritroviamo infatti reinterpretato in molteplici circostanze, a cominciare dallo styling con la gonna a tubino bianca, insieme alle slingback in raso rosa e una pratica borsa in pelle da portare a mano (griffata Prada, ça va sans dire): ecco un’idea a cui attingere (già) in vista della prossima primavera. Qualora volessi sperimentare uno styling simile in questo freddo inverno, punta sì sulla gonna midi ma sostituisci le slingback con un paio di stivali (con o senza tacco, la scelta sta a te).

Foto Launchmetrics/Spotlight

E se il maglioncino grigio fosse oversize? Ben venga sperimentare anche le silhouette cocoon, note per essere più morbide e avvolgenti. Insomma, delle vere coccole. Specialmente se lungo e a collo alto, il maglione grigio può essere persino sfoggiato a mo’ di minidress. Tutto ciò che occorrerà fare sarà completare la mise con collant e scarpe adeguate.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: guida al must-have dell’inverno 2025

Pronta a scegliere il tuo? Sintonizzati con le tue necessità: come desideri che sia il tuo maglioncino grigio? Morbido e leggermente oversize? Oppure aderente? Quanto a dettagli, lo preferisci minimale o caratterizzato da una lavorazione a trecce o maniche diverse dal solito? Le tendenze moda inverno 2025 ci accompagnano nel nostro shopping: in questa selezione pensata per te, troverai le proposte da cui sarà impossibile staccare gli occhi. E che già ci fanno fantasticare in fatto di prossimi look! Sì, persino quelli del transition style che presto verrà.

In 100% cashmere, From Future (in sconto a €108)

In misto mohair, H&M (€119)

In pura lana a trecce, Max & Co. (in sconto a €139)

In misto lana, Emporio Armani (in sconto a €234)

In cashmere, Stefanel (in sconto a €111)

Con polsini e orli a costine, Pennyblack (in sconto a €97)

In viscosa e lurex, Marella (in sconto a €97)

In filato soffice, Uniqlo (in sconto a €29,90)

Pullover a tinta unita, Zara (€39,95)

In misto lana e cashmere, Mc2 Saint Barth (€139)

Leggi anche Come abbinare la gonna di jeans in inverno?