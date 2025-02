Piccolo o grande che sia il budget che vuoi investire, la giacca di pelle (o effetto pelle) si rivelerà sempre un acquisto furbo e sensato. Le tendenze moda primavera 2025 approvano, e lo street style delle cool kids segue a ruota. D’altronde, a prescindere dai diktat passeggeri, la cosiddetta biker jacket si conferma essere (ancora e ancora e ancora!) un pezzo da novanta nel guardaroba femminile: è senza tempo, trascende il passare delle stagioni e conserva il suo fascino insostituibile. In questo manuale di stile ti portiamo alla scoperta delle migliori da comprare ora, dai modelli che reinterpretano il mood da motociclista a quelli più classici e sartoriali. Il tutto avendo cura di sciogliere due dubbi una volta per tutte: quali sono le giacche di pelle più belle della primavera 2025? E come indossarle?

Street style: come abbinarle secondo le it-girls

Dallo street style della moda primavera 2025 emerge una tendenza evidenziata forte e chiaro: meglio scegliere la giacca di pelle di una taglia in più. Le it-girls la preferiscono leggermente oversize, perché la vestibilità sia morbida e rilassata. Tuttavia, la strategia si rivela furba anche per un altro motivo. La giacca di pelle un po’ più grande consente la stratificazione con una felpa o un maglioncino sottile durante il transition style primaverile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Tra i colori prediletti dallo street style non c’è solo il classico nero (perfetto se vuoi conferire al tuo look un accento di fascino dark!). Questa stagione ti invitiamo a considerare anche le nuance biscottate, come il marrone cioccolato e il color nocciola, che si abbinano meravigliosamente al denim nelle tonalità più scure.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le giacche di pelle più belle da comprare ora

Le giacche di pelle più belle della primavera 2025 sono molteplici e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Oltre il modello classico per antonomasia – con profilature e fibbie metalliche – abbiamo incluso anche proposte di colori inaspettati e versioni in camoscio morbidissimo. Sì alle cerniere a vista se desideri aggiungere un pizzico di coolness ai tuoi look. Se invece la tua strada è la ricerca del bon ton e della raffinatezza, punta sulle giacche con i bottoni. Voglia di eleganza? Prediligi la giacca doppiopetto. E per un po’ di brio, sentiti libera di sperimentare la versione con i volant.

Biker con profilature metalliche, Maje (€415)

Biker con colletto alto e cerniera, H&M (€279)

Con taglio dritto e colletto a camicia, Mango (€239,99)

Bomber in pelle scamosciata, Zara (€179)

Giacca biker con profilature metalliche, Imperial (€89,70)

Con volant sul davanti, Please (in sconto a €52,50)

Doppiopetto in camoscio, Max Mara (€549)

Chiodo in pelle, Pennyblack (in sconto a €203)

Bomber cropped effetto-pelle, The Frankie Shop, su MyTheresa (in sconto a €261)

Giacca biker effetto lucido con zip, OVS (€49,95)

