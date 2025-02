Comfort e stile: esiste forse un connubio migliore per sentirsi bene nei propri abiti? A prescindere dai diktat più imperativi della moda primavera 2025, è proprio questa combinazione di elementi (essenziali) a guidare la nostra ricerca dei migliori jeans skinny da comprare ora. Il nostro credo si fonda su una distinzione sostanziale, quella tra jeans aderenti e jeans attillati. Sul podio dei must-have indiscussi noi portiamo i primi, perché la vestibilità aderente non può mai essere sinonimo di scomodità se taglia e tessuti sono quelli giusti. Diverso invece è il caso dei jeans attillati che, invece di coccolare le nostre curve, finiscono per strizzarle e farci sentire tutt’altro che a nostro agio. Questo manuale di stile rappresenta l’occasione giusta per andare alla scoperta dei jeans skinny più comodi della primavera 2025. Ecco come abbinarli e quali comprare.

Street style: come li indossano le cool kids?

Le tendenze denim più interessanti arrivano dallo street style internazionale: alle it-girls, onore e merito di fare della loro coolness la nostra fonte di ispirazione. Ecco i jeans skinny dalla vestibilità aderente (ma assolutamente non attillata) comparire sotto un elegante trench dalla finitura lucida. La camicia bianca e gli accessori neri completano il look con un accento grintoso in più.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La combinazione jeans skinny e tacchi a spillo sblocca il ricordo delle tendenze moda Y2K, ovvero quelle degli anni Duemila. Eppure, lo street style sembra averne decretato il ritorno. Noi lo accogliamo, ma ti offriamo anche la visione di una variante sul tema. Sentiti libera di sostituire le décolletées col tacco a spillo con delle pratiche ballerine con tacco a blocco. Più comode e senza compromessi in fatto di stile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i jeans skinny più comodi da comprare ora

Via libera ai jeans più comodi da comprare ora: come sceglierli? Le tendenze moda primavera 2025 spianano la strada a tantissime riflessioni, che ti guideranno indubbiamente nella scelta definitiva. Si comincia dalla tonalità del denim. Come vuoi che sia? Scura o chiara? Nella dolce stagione sono sicuramente le tonalità più chiare ad avere la maggiore, ma il denim tendente verso il color indigo ha sicuramente il suo fascino. Spazio poi alla valutazione del punto vita, che può essere alto o basso. Quando si parla di jeans skinny, noi ti consigliamo di puntare su quelli a vita alta: il comfort raddoppia (provare per credere). Dulcis in fundo, i tessuti: più elasticizzati sono, più ti sentirai a tuo agio.

Jeans cinque tasche con vestibilità skinny, United Colors of Benetton (€59,95)

Modello skinny a vita bassa, Mango (€29,99)

Modello skinny a vita alta, 7 for all mankind (€240)

In tessuto super elasticizzato a vita alta, Zara (€29,95)

In denim elasticizzato, H&M (€19,99)

Skinny in denim chiaro, Guess (€99)

A vita media con cinque tasche, Stradivarius (€22,99)

In tessuto stretch, Frame, su MyTheresa (€260)

Jeans cropped con vestibilità aderente, OVS (€29,95)

In denim chiaro e a vita alta, Victoria Beckham,su MyTheresa (€490)

