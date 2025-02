La camicia, il passepartout per eccellenza. E la gonna, in tutte le sue declinazioni: mini, a tubino, in maglia, a campana, floreale. Gonna e camicia sono più di due semplici must-have, rappresentano infatti la conditio sine qua non del guardaroba femminile. Abbiamo passato in rassegna i migliori look street style per offrirti 5 validi spunti su come abbinare gonna e camicia nella dolce stagione in arrivo. Complici di questo prontuario di stile sono le it-girls, che con un po’ di carattere (e un pizzico di voglia di osare) ci svelano come fare dei nostri abbinamenti degli autentici capolavori.

1. Guida al completo spezzato: la camicia con la minigonna

Se vuoi abbinare la camicia alla minigonna ma non sai da dove iniziare, comincia semplicemente da qui. Scegli una camicia in morbido cotone: andrà bene sia la classica variante di colore bianco, sia una proposta meno consueta (come questa in foto con dei delicati trafori cut-out). Dopo averla abbinata alla tua minigonna, aggiungi un blazer per conferire struttura e un pizzico di formalità alla mise. Quanto alle scarpe, puoi completare il tuo look optando per degli stivali bassi o dei mocassini con i calzini.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Come abbinare la gonna in maglia alla camicia di cotone?

Il completo in maglia, finché il clima consentirà, sarà un’ottima idea. Inizia dallo styling della camicia di cotone: questo look street style ci esorta a sperimentare le nuance candy, e il rosa pastello non ci dispiace affatto, specialmente se in abbinamento con il color cioccolato. La camicia trova spazio sotto una maglia con scollo a barca e sopra una gonna con lo spacco. È da notare anche il layering (ovvero, la stratificazione) con un’altra gonna, sempre con spacco e in cotone: uno styling livello pro, che puoi provare a replicare nel tuo prossimo look.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. La maxi camicia bianca con la minigonna floreale

Karl Lagerfeld (che ricordiamo per la sua lunghissima direzione creativa in Chanel) ha sempre sostenuto che avrebbe inventato volentieri la camicia bianca. D’altronde, esiste forse qualcosa di più utile ed essenziale? Con questa premessa portiamo alla tua attenzione questo look in cui la camicia bianca oversize viene inserita con nonchalance all’interno di una gonna corta a fiori. Sentiti libera di sostituire la minigonna con una versione più lunga e a tubino, conservando – se lo desideri – l’idea dello styling con gli stivali cuissardes. All’arrivo della primavera, via gli stivali e spazio alle slingback!

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Gonna lunga, cardigan e camicia bianca: è un sì!

La gonna scampanata e a fiori, con una camicia e un cardigan: evviva la semplice raffinatezza di uno styling che ha il languore retrò delle tendenze mai passate realmente di moda! Il color blocking e le stampe floreali fanno da leitmotiv in questa mise in cui il ceruleo incontra il magenta, il bianco e il color tortora di una giacca scamosciata che eleva il look con un pizzico di coolness. Quando la primavera 2025 sarà qui, non resterà che fare a meno di giacca e stivali per dire sì a un paio di pratiche e comode ballerine.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. La gonna a tubino con la camicia bianca

La sofisticatezza non è un concetto complesso, anzi. Decostruisce al massimo per ridursi all’essenza. E l’essenza per noi è questo: una gonna a tubino nera con una camicia bianca, l’apice dell’eleganza femminile in due semplici capi perfetti per un capsule wardrobe assolutamente invidiabile. I tacchi a spillo? Sì, se adori portarli. Ma non costringerti! Anche le ballerine con un pratico tacco a blocco conferiranno alla tua mise il giusto je ne sais quoi. Risultato: très chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche Come si abbina la giacca Montgomery? 5 idee per i tuoi look

Leggi anche Come abbinare le sneakers colorate a tutte le età

Leggi anche Borse a tracolla: idee shopping per la primavera 2025