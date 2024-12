Vuoi forse resistere al fascino dei cappotti a quadri? A differenza dei soliti capospalla – pensa al classico cappotto nero o a quello nella nuance cammello – le proposte contraddistinte dalla fantasia check hanno una marcia in più. Che si tratti di scacchi, di tartan o pied de poule, la personalità che conferiscono al risultato finale della mise è inequivocabile: se ben scelto, il cappotto parlerà di te. La moda inverno 2025 conferma, vedere per credere le idee shopping che abbiamo incluso per te in questa guida.

Street style: come abbinare i cappotti a quadri?

Prima di passare all’azione con il nostro shopping, concediamoci un attimo di tempo per visualizzare davanti a noi il prossimo look che sfoggeremo. Come abbinare il cappotto a quadri? Ce lo dice lo street style internazionale, tra i cui ensemble abbiamo avvistato le idee da cui prendere subito ispirazione. Per una resa finale estremamente chic, c’è chi il cappotto a quadri lo indossa con fili e fili di perle ben a vista (l’imprinting è quello della maison Chanel, che firma questo look – divino! – in foto sotto) e con cintura di pelle in vita. Sì anche allo styling con i pantaloni bianchi e gli stivaletti neri a punta.

Foto Getty

In una variante molto più casual e versatile, ecco un’idea di look che fa del cappotto (o meglio, del trench) a quadri un messaggero di praticità. Lo ritroviamo sovrapposto a una camicia nera, in abbinamento con comodi jeans a palazzo e sneakers bianche. Una mise che funziona perfettamente, e che puoi replicare in chiave quotidiana.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i must-have da comprare per l’inverno 2025

Le tendenze moda inverno 2025 si schierano dalla nostra parte: i cappotti a quadri da comprare ora sono un invito alla massima espressione della tua personalità. Cosa significa? Semplicissimo: a te la scelta su come dare sfogo alla tua creatività e – soprattutto – identità. Ciò che conta nella scelta di un capospalla non sono solo la vestibilità, il prezzo e i trend che rispetta, ma anche quanto tu ti senta a tuo agio nella fantasia check o nei colori proposti. È per questo motivo che puoi iniziare a sperimentare i cappotti a quadri cominciando dai classici pattern che chiamano in gioco il nero e il bianco: con il black & white non si sbaglia. Se senti di voler osare un po’ di più, hai il via libera all’uso dei colori. Due, tre, quanti ne vuoi!

In jersey stretch e con cappuccio staccabile, Marina Rinaldi (€249)

In blend di lana tweed a disegno pied de poule, Pennyblack (€379)

Doppiopetto in panno di misto lana, United Colors of Benetton (€199)

In filato misto lana, Zara (€179)

Doppiopetto in lana, Max&Co. (€399)

Con collo a revers e tartan maxi, Desigual (€199)

In feltro e con cintura, H&M (€59,99)

Doppiopetto con fantasia check, Lulah D., da OVS (€119)

In misto lana e con motivo pied de poule, Marc O’Polo (in sconto a €239,95)

Leggi anche Sì ai cappotti colorati! Ecco i modelli da comprare ora