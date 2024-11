Siamo arrivate alla fine. Non è un punto, ma una virgola che apre la porta al futuro. Nel lungo percorso del nostro progetto Libere e uguali. Per una nuova idea di parità in cui abbiamo analizzato e provato a scardinare quegli stereotipi che creano terreno fertile per una cultura della violenza, abbiamo approfondito nell’Osservatorio sui diritti quattro temi importanti: le relazioni, il lavoro, la famiglia, il corpo e l’immagine, in altrettante quattro tavole rotonde. E grazie al lavoro di indagine svolto con il contributo di giuristi, associazioni, forze dell’ordine, istituzioni che si occupano di prevenzione e lotta alla violenza, ma anche docenti, imprese, scrittrici, economiste siamo riuscite a stilare una Road Map con 25 proposte concrete che consegneremo al governo il 25 novembre, in una serata speciale al teatro Elfo Puccini di Milano. In cui ti racconteremo il percorso fatto e i nuovi inizi che abbiamo in mente.

Libere e uguali: ci vediamo a teatro il 25 novembre

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza di Genere, consegneremo al governo la nostra Road Map con 25 proposte concrete. Un documento realizzato con la collaborazione scientifica dell’Università Statale di Milano, la consulenza di D.i.Re – Donna in Rete Contro la Violenza – e il generoso contributo di un team di esperti che hanno partecipato ai nostri tavoli di lavoro. La sera alle 19 vi aspettiamo al teatro Elfo Puccini, in Corso Buenos Aires 33 a Milano, in un evento aperto a tutte voi per raccontare insieme a quanti ci hanno accompagnato in questo viaggio i risultati del progetto e le nuove sfide per il prossimo anno.

Il programma della serata conclusiva del progetto Libere e uguali

La serata, tra conversazioni e reading, sarà ricca di appuntamenti e ospiti speciali.

Qui sotto trovi il programma.

Dopo una breve introduzione della nostra direttrice Maria Elena Viola, ci sarà il primo talk sul lavoro svolto in questi mesi e la discussione sugli interventi più urgenti da mettere in campo per fermare i femminicidi. I partecipanti saranno: Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Minotauro; Francesca Maur, operatrice, attivista e consigliera nazionale di D.i.Re; Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano; Silvia Romani, professoressa ordinaria di Storia delle Religioni dell’Università degli Studi di Milano, Martina Semenzato, Presidente della Commissione Bicamerale di inchiesta sul femminicidio.

A seguire ci sarà il reading dell’attrice Chiara Martegiani, protagonista della serie Antonia.

Poi Maria Elena Viola converserà con Giuseppe Del Monte, orfano di femminicidio, e Francesco Di Leva, protagonista del film Familia.

E per finire, ci sarà un reading tratto dallo spettacolo Consenso, con le attrici Giulia Maino e Giulia Trivero.

Tutto quello che devi sapere

Partecipare è semplice e gratuito: basta iscriversi qui https://www.eventbrite.it/e/biglietti-a-teatro-con-donna-moderna-il-25-novembre-contro-la-violenza-di-genere-1082289259309.

Ti aspettiamo!

