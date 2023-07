A Hollywood il primo ristorante dove si può avere una relazione sessuale

L 'idea arriva dal 52enne Damon Lawner, che a Hollywood è conosciuto come il “Gesù del sesso del tempi moderni”. Da anni sforna iniziative alquanto stravaganti e questa volta ha deciso di osare ancora di più. Il suo locale si chiama “Puzzle” e apre un nuovo orizzonte dell'erotismo: ecco cosa prevede

Provocazione in ampie dosi, eros a iosa e romanticismo quanto basta: sono questi gli ingredienti del nuovo ristorante aperto a Hollywood da Damon Lawner, 52 anni, il primo in cui è possibile avere una relazione sessuale (con pieno rispetto della privacy dei clienti).

Hollywood, il ristorante in cui avere una relazione sessuale

Terra di star, cinema e non solo: a Hollywood si respira avanguardia allo stato puro e sarà stata forse questa atmosfera a ispirare Damon Lawner, che negli anni si è fatto conoscere per le sue idee piuttosto bizzarre (e sicuramente originali). Dopo aver organizzato stravaganti raduni in cui ai partecipanti venivano chieste in anticipo foto di loro stessi, come requisito per la selezione, e 75mila dollari l’anno per l’iscrizione, Lawner ha deciso di intraprendere un nuovo percorso. Nasce così, nel cuore di Hollywood, il suo ristorante di cucina francese, “Puzzle”, dove si può avere una relazione sessuale senza rinunciare alla propria privacy, grazie a un’apposita tenda a protezione montata attorno al tavolo.

“Puzzle” non è un nome casuale. Al contrario, indica un enigma, un rompicapo, una tessera di un mosaico, in riferimento alla situazione che si può vivere all’interno di quelle mura. È difficile da interpretare, ma necessita almeno di un altro “tassello” per poter essere completata, come il puzzle insegna. Conosciuto persino con il soprannome di “Gesù del sesso del tempi moderni”, Lawner vuole offrire un “mosaico di accoppiamenti” a lume di candela. Insomma, non solo delizie e piatti sopraffini: il dopocena non è mai stato così desiderato…

All’interno del locale ci sono 15 tavoli, ben distanziati tra loro, e appositamente attrezzati per essere isolati, qualora dopo la cena volessi concederti un momento di intimità con il tuo partner.

Le regole per accedere

Sedere nel ristorante di Lawner non è però così facile. Se pensi che sia sufficiente staccare un biglietto per Hollywood, ti sbagli di grosso…

Se vuoi essere anche tu una cliente di “Puzzle”, devi rispettare alcuni requisiti. La prima regola? Dichiarare quanto guadagni. Se il budget rispetta le esigenze fissate dal locale, è necessario poi effettuare l’iscrizione alla modica cifra – si fa per dire – di 10mila dollari. E non è tutto: i clienti devono spiegare “quale tipo di sogno vorrebbero realizzare in una cena al Puzzle”. Tu hai già le idee chiare?