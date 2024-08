Agosto sta per finire e molti studenti iniziano a cercare una camera in affitto nelle città scelte per frequentare l’università. Peccato che ci sia ad attenderli una brutta sorpresa: i prezzi sono ormai saliti alle stelle e ci sono località dove per una stanza singola di arriva a pagare fino a 700 euro.

Affitti per studenti: Milano la città più cara

A fare un quadro della situazione è una indagine di Immobiliare.it, da cui emerge quanto i costi per l’affitto di una dimora universitaria siano proibitivi per moltissimi studenti. In particolare, quelli che studiano a Milano. Qui, infatti, una stanza singola costa in media 637 euro al mese. Chi sceglie, invece, di condividere la camera con un amico o amica arriva a pagare, per una doppia, 353 a persona al mese.

Quanto costa una stanza a Bologna e Roma

Anche Bologna e Roma sono ai vertici della classifica delle città più care per gli universitari. Nella prima città la media è di 506 euro al mese per camera, a Roma di 503 e a Firenze di 493 euro. Sarà forse per questo che le città dove la richiesta è cresciuta di più sono Bari e Napoli?

Affitti per studenti: cresce la domanda

Rispetto al 2023, nel nostro Paese la domanda di camere in affitto per gli studenti universitari fuorisede è cresciuta del 23%, mentre si è registrato un aumento generale dei prezzi delle stanze singole del 7%. Nonostante sia la città più cara da questo punto di vista, Milano quest’anno è in leggera controtendenza rispetto al resto d’Italia. Qui, infatti, il costo medio di una camera singola è aumentato solo del 4%.

Motivo: negli ultimi dodici mesi si è registrato un calo di domande pari all’1%. I quartieri milanesi dove le camere costano di più sono quelli di Garibaldi-Moscova-Porta Nuova, dove la richiesta media per una singola è di 747 euro mensili. Nella zona Porta Romana-Cadore-Montenero la media è di circa 722 euro.

Anche a Roma prezzi in salita

Così come è accaduto a Milano, anche a Padova, Novara e Ancona le richieste di camere in affitto per gli universitari sono diminuite. A Roma, invece, è cresciuta del 62% per una singola. Di conseguenza sono aumentati anche i prezzi: del 9% nel 2024.

Sul mercato immobiliare romano sta influendo l’arrivo del Giubileo: molti proprietari di case hanno deciso di destinare i loro appartamenti a scopi ricettivi per i turisti invece che agli studenti. Infatti, gli esperti prevedono un’ondata di visitatori e gli affari potrebbero essere fruttuosi. La minore disponibilità di camere e l’aumentato numero di richieste hanno un effetto anche sui prezzi, che sono saliti del 4% come a Milano.

Quanto costa un posto letto a Roma

Per quanto riguarda le soluzioni in doppia, un posto letto costa in media 283 euro. I quartieri romani più cari sono Parioli-Flaminio, dove una stanza singola costa in media 647 euro al mese, e Testaccio-Trastevere, dove la richiesta media è di 614 euro.

Affitti per studenti: il caso di Napoli e Bari

Ma i prezzi delle camere non crescono solo a Milano e Roma. Il fenomeno sta riguardando tutta l’Italia. Non è un caso, infatti, che la protesta delle tende portata avanti dagli studenti che non possono permettersi di pagare affitti così alti abbia riguardato tutta la Penisola.

Secondo la ricerca di Immobiliare.it la domanda di stanze in affitto è cresciuta soprattutto a Bari e Napoli, rispettivamente del 207% e del 185%. Anche questa volta l’effetto è stato un aumento dei prezzi, che a Bari è dell’11% e a Napoli del 16%.