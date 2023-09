Studenti, sale la proteste per il caro affitti: tende a Venezia, Milano e Firenze

M obilitazione nazionale dell'Unione degli Universitari contro il caro affitti. "Tendate" in decine di città italiane per chiedere alloggi meno onerosi

Proseguono le proteste degli studenti universitari per il caro affitti. Da Milano a Venezia, da Roma a Firenze, in decine di città italiane sono stati allestiti presidi e “tendate” per per sensibilizzare governo e amministrazioni locali a prendere provvedimenti per garantire agli studenti fuori sede alloggi a prezzi ragionevoli.

Caro affitti, protesta dell’Unione degli Universitari

Per il terzo giorno consecutivo, l’Unione degli Universitari ha indetto manifestazioni di protesta contro il caro affitti e il caro libri. “Non abbiamo ricevuto le risposte che vogliamo. Continueremo – dice Camilla Piredda, coordinatrice nazionale dell’UDU – per tutta la settimana a fare tendate e presidi in tutta Italia”.

“Sempre più difficile proseguire con gli studi”

“Dal Governo non abbiamo ancora ricevuto rassicurazioni puntuali e siamo preoccupati per la legge di bilancio, nonché per la gestione del PNRR. Chiediamo alla Ministra Bernini e al Presidente Meloni di ascoltarci. Senza risorse aggiuntive, il caro affitti e il caro libri rendono sempre più difficile proseguire con gli studi universitari”.

Le “tendate” sono proseguite a Roma (davanti alla Sapienza) e Torino (Campus Einaudi), mentre a Lecce (davanti all’università) va avanti il presidio permanente. A Venezia le tende sono stata montate all’università di Ca’ Foscari e si è svolta una manifestazione regionale al Ponte Rialto.

Sugli striscioni: “Vorrei un futuro qui”

A Milano tende anche davanti alla Statale è “striscionata” in via Festa del Perdono. A Firenze sono state piantate tende davanti alla biblioteca di Novoli e a Forlì presso il campus. La protesta delle tende torna anche all’Aquila. La mobilitazione sta portando lo slogan scelto dal sindacato studentesco in 25 città italiane: “Vorrei un futuro qui” compare sugli striscioni esposti davanti agli atenei di tutta Italia.