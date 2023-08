Bacio senza consenso alla calciatrice: bufera sul dirigente spagnolo

U n bacio sulle labbra non richiesto getta nella bufera il presidente del calcio spagnolo Luis Rubiales. Jenni Hermoso: "Non mi è piaciuto". L'episodio dopo la vittoria della Spagna al campionato mondiale di calcio femminile

Polemica in Spagna dopo la vittoria mondiale delle calciatrici iberiche. A far discutere un bacio sulle labbra che durante la cerimonia di premiazione è stato dato – senza consenso – dal presidente della Federazione calcistica spagnola, Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, una delle principali artefici del trionfo ai mondiali in Australia e Nuova Zelanda.

Il bacio durante la cerimonia di premiazione

Jenni ha hablado del beso de Rubiales. 💬 “Eh, pero no me ha gustado”. 🎥 @Jennihermoso pic.twitter.com/yj8h1p3r5W — Relevo (@relevo) August 20, 2023

Luis Rubiales ha baciato sulle labbra la star del calcio femminile spagnolo dopo la vittoria per 1-0 delle iberiche sull’Inghilterra nella finale della Coppa del Mondo a Sydney. L’episodio è avvenuto durante la cerimonia di premiazione post-partita, con il n.1 della Federazione calcistica spagnola che si congratulava con tutte le calciatrici man mano che queste ricevevano la medaglia.

L’abbraccio e quel bacio fuori luogo

Dopo aver ricevuto la medaglia dal presidente della Fifa Gianni Infantino, la 33enne è stata abbracciata da Rubiales, che l’ha quasi sollevata da terra. Dopo un breve scambio di parole fra i due, il presidente della Federazione spagnola ha afferrato la testa della calciatrice rifilandole un bacio a stampo non richiesto prima di congedarla con un paio di pacche cameratesche. Il dettaglio è stato catturato dalle telecamere suscitando indignazione sui social media.

La condanna del bacio sui social

Il disagio su quanto accaduto si è rapidamente diffuso sui social media, con i tifosi che hanno accusato Rubiales di comportamento inappropriato. La ex calciatrice britannica Casey Stoney ha twittato: “Bacerebbe un giocatore maschio in questo modo? Questo NON va bene”. La conduttrice televisiva spagnola Claudya Carolina ha definito le azioni di Rubiales “impresentabili” ed “eccessive”.

“Eh… sì, non mi è piaciuto”

Jenni Hermoso è tornata sul bacio rubato in una diretta video trasmessa dallo spogliatoio durante i festeggiamenti. Ad una domanda specifica, la calciatrice ha detto alla rete televisiva spagnola La 1: “Eh… sì, non mi è piaciuto”.

La successiva precisazione della Hermoso

Successivamente l’attaccante ha cercato di chiarire la sua posizione, dicendo che si trattava di un “gesto naturale di affetto”. “È stato un gesto reciproco del tutto spontaneo per l’immensa gioia che porta vincere una Coppa del Mondo”, ha detto la Hermoso nei commenti rilasciati all’AFP dalla federazione spagnola. “Io e il presidente abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutti noi è stato eccezionale ed è stato un gesto naturale di affetto e gratitudine”.

Rubiales: “Soltanto un gesto di affetto”

Da parte sua, Rubiales si è giustificato a Radio Marca affermando che si sarebbe trattato soltanto di un “gesto di affetto non importante” e ha respinto le critiche secondo cui l’azione sarebbe stata inappropriata. “Il bacio con Jenni? Ci sono idioti ovunque”, ha detto l’ex calciatore tagliando corto: “Quando due persone hanno una piccola dimostrazione di affetto, non possiamo ascoltare le idiozie. Siamo campioni e questo è ciò che rimane con me”.

Il trionfo della Spagna ai mondiali di Australia

La Spagna ha sconfitto l’Inghilterra nella finale della Coppa del Mondo femminile di Australia e

Nuova Zelanda grazie a un gol di Olga Carmona segnato nel primo tempo. La nazionale spagnola,

guidata dal tecnico Jorge Vilda, si è imposta sulle campionesse europee con determinazione. Nella ripresa la Spagna avrebbe potuto raddoppiare, ma il portiere britannico ha parato il rigore tirato proprio da Jennifer Hermoso. La Hermoso, che ha militato in passato nell’Atletico Madrid e nel Barcellona, attualmente gioca per la squadra messicana del Pachuca.