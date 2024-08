Per alcuni uomini perdere i capelli è un vero dramma. Una soluzione definitiva per arrestare la calvizie non è mai stata trovata, ma ora una ricerca scientifica apre uno spiraglio di speranza per i maschi che assistono all’ineluttabile diradarsi dei capelli sulle tempi. Per stimolare le ricrescita dei capelli potrebbe essere utile uno zucchero che si trova naturalmente nel corpo umano: il desossiribosio anche detto 2-deossi-D-ribosio (2dDR).

Una ricerca sui roditori fra Regno Unito e Pakistan

La scoperta del ruolo “anti calvizie” di questo zucchero naturalmente presente nel corpo umano, il desossiribosio, è stato messo in evidenza da una ricerca sui roditori – pubblicata sulla rivista Frontiers in Pharmacology – realizzata dai ricercatori dell’Università di Sheffield, nel Regno Unito, in collaborazione con la Comsats University Islamabad in Pakistan.

Uno zucchero in grado di stimolare i follicoli piliferi

Il desossiribosio, hanno scoperto gli studiosi, si è dimostrato capace di stimolare i follicoli piliferi dei topi sottoposti alla sperimentazione favorendo la ricrescita dei peli.

L’obiettivo iniziale della ricerca non era la cura della calvizie

Inizialmente l’obiettivo dei ricercatori non era trovare una cura per la calvizie, ma piuttosto verificare se lo zucchero 2dDR potesse aiutare a migliorare la guarigione delle ferite: applicato sulla pelle sotto forma di gel, lo zucchero avrebbe stimolato i vasi sanguigni accelerando la chiusura dei tagli.

Gli scienziati hanno tuttavia notato che il pelo dei topi ricresceva molto più velocemente nelle zone attorno alla ferita, proprio laddove era stato applicato il gel. Il team ha quindi deciso di condurre un esperimento per determinare se il 2dDR potesse avere un effetto sulla calvizie maschile.

Una speranza per la cura della calvizie maschile

I topi sono stati trattati con testosterone per indurre una “perdita di capelli indotta dal testosterone”, simile alla calvizie maschile negli esseri umani. I ricercatori hanno scoperto che, dopo 20 giorni di trattamento, il gel di zucchero così come il Minoxidil – un farmaco usato per il trattamento dell’alopecia androgenica – hanno favorito l’80-90% della ricrescita dei peli nei topi affetti da calvizie maschile.

Sulla base di questo modello animale, gli studiosi hanno dimostrato che l’applicazione di una piccola dose di desossiribosio favorisce la formazione di nuovi vasi sanguigni che vanno a nutrire il bulbo pilifero stimolando la ricrescita. La molecola, facile da reperire, poco costosa e stabile, potrebbe essere somministrata in varie formulazioni, anche in gel per il trattamento topico.

“Un trattamento legato alla sicurezza degli uomini”

“La ricerca che abbiamo svolto è ancora agli inizi, ma i risultati sono promettenti e meritano ulteriori indagini”, ha affermato la coordinatrice dello studio Sheila MacNeil, professoressa emerita di ingegneria tissutale presso l’Università di Sheffield. “Ciò potrebbe offrire un altro approccio al trattamento di una condizione che può influenzare l’immagine di sé e la sicurezza degli uomini”.

Calvizie, un problema per oltre la metà degli uomini

Si ritiene che la calvizie maschile, o alopecia androgenetica, colpisca tra il 40 e il 50 percento degli uomini in tutto il mondo. La condizione è causata da una combinazione di fattori genetici e livelli di ormoni sessuali che portano gradualmente alla perdita permanente dei follicoli piliferi sulla testa.