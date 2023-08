L a duchessa del Sussex è stata paparazzata in California con indosso un cerotto per ridurre l’ansia. Cos’è e come funziona

Non bastavano le voci sempre più insistenti di crisi all’interno della coppia Harry-Meghan. Ad alimentare nuova curiosità nei confronti della coppia di “ex reali”, ormai lontana da Londra, c’è anche l’ultima apparizione in ordine di tempo della duchessa del Sussex. Meghan Markle, infatti, è stata paparazzata in occasione di una passeggiata solitaria a Montecito, in California, mentre Harry si trova in Asia per un’iniziativa di beneficenza.

Ad attirare l’attenzione, però, non è stato solo il fatto che la madre di Archie e Lilibet indossasse un cappotto di lana (con una temperatura intorno ai 20°), quanto piuttosto che al polso portasse un «cerotto antistress”. Si tratta di un prodotto pensato proprio per ridurre i livelli di ansia. Ma come funziona?

Cos’è il cerotto antistress di Meghan Markle

Il “cerotto antistress” ha sollevato la curiosità degli appassionati di gossip reale e della stampa specializzata, che non ha perso tempo con le ricerche. Secondo Page Six il prodotto altro non è che un dispositivo calmante (il cui nome commerciale è NuCalm). Come si legge sul “bugiardino”, «attiva il sistema nervoso parasimpatico», cioè quello che regola i comportamenti involontari del corpo, con l’obiettivo di ottenere un «rapido ritorno a uno stato funzionale (capacità motorie, attenzione e piena cognizione) senza effetti persistenti o letargia mentale».

Come funziona il cerotto antistress di Meghan Markle

Il prodotto ha l’aspetto di un braccialetto-cerotto. Come spiega la rivista Hello!, «il device altera l’assetto neurochimico del cervello per promuovere il rilassamento e ridurre lo stress». Citando la casa produttrice, il magazine spiega ancora che indossare l’accessorio è «come avere un controllo da remoto del proprio cervello»: di fatto aiuterebbe ad avere un sonno ottimale e di qualità, a ridurre l’ansia e agevolare il relax mentale. Hello!, che ha parlato con il Ceo di NuCalm, riporta proprio la sua spiegazione: «È molto popolare tra diverse celebrities che lo usano per abbassare lo stress, migliorare la qualità del sonno e aumentare la concentrazione senza ricorrere a farmaci veri e propri, utilizzando meccanismi delle neuroscienze clinicamente provati», ha spiegato Jim Poole. Il funzionamento si basa su principi di fisica, matematica e un algoritmo, accompagnati dalla musica, che «guidano la funzione delle onde cerebrali. Tutto ciò che serve è un device portatile e un paio di cuffie», come chiarito dal Ceo. Di fatto stimolerebbe il rilascio di sostanze in grado di abbassare l’adrenalina.

L’effetto neuroacustico sul cervello

Il device è frutto di una serie di ricerche del dottor Blake Holloway in campo neurofisico. La sua idea di fondo è che, utilizzando determinati stimoli, sia possibile agire sulle onde elettriche del cervello, riportandole a una sorta di equilibrio tale da ridurre il senso di ansia. In particolare, i suoi studi si sono concentrati sugli stimoli acustici. Per questo il sistema che ha messo a punto prevede l’ascolto di determinata musica e suoni, in grado di sincronizzare l’attività cerebrale al cosiddetto “ritmo apha” (8-12Hz). In pratica l’emissione acustica di toni di frequenze differenti nell’orecchio sinistro e destro (per esempio, 250Hz nel destro e 255 nel sinistro) permetterebbe di ottenere delle onde sonore che avrebbe un effetto rilassante. Per raggiungere obiettivi differenti, però, occorrono onde altrettanti differenti: per un sonno riposante, ad esempio, occorre che le onde celebrali siano tra i livelli Alpha e Theta, quindi tra 12Hz e 4 Hz. Da qui la messa a punto di piani diversi a seconda delle esigenze.

L’effetto Meghan: boom di richieste

Come chiarito da Poole, Meghan Markle usa il cerotto indossando un braccialetto sul polso sinistro, per ridurre la risposta allo stress, favorendo la produzione e il rilascio nel corpo e nel cervello del cosiddetto GABA, «l’amminoacido naturale che abbassa l’adrenalina». Immediato il cosiddetto “effetto Meghan”: come spiega ancora Pool, c’è stato un picco di vendite, un aumento del traffico sul sito e sui social, non appena è stata pubblicata la notizia del cerotto antistress.

Quanto costa e quando usarlo

Una confezione di 20 cerotti costa 80 dollari mentre quella da 100, 400 dollari. Gli effetti “benefici” del cerotto riguarderebbero anche coloro che soffrono di infiammazioni generiche, perché permetterebbe di aumentare la risposta immunitaria, aumentando anche la resilienza. Insomma, il cerotto-braccialetto potrebbe aiutare a riportare la serenità in casa di Harry e Meghan, in settimane nelle quali le voci di una crisi del matrimonio si fanno più insistenti e si accompagnano a un calo di popolarità della stessa ex attrice 42enne.