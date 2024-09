Negli Usa il nuovo trend sono le feste di compleanno per gli ovuli congelati. A raccontarlo è il New York Times, che parla di alcune storie di donne che hanno scelto questa strada per prolungare la loro fertilità: i

cosiddetti “egg showers” sono visti sia come la celebrazione del controllo sul proprio futuro riproduttivo, ma anche come un modo per sostenersi a vicenda in un percorso spesso complicato.

Il trend su TikTok

Negli ultimi tempi è sempre più facile imbattersi su TikTok in feste di compleanno per gli ovuli congelati. Sul social cinese è, infatti, pieno di donne che organizzano e partecipano a “egg showers”, feste per gli ovuli, in cui invitano amici e familiari.

Feste per il congelamento degli ovuli, ecco perché

A spiegare perché è importante festeggiare il congelamento degli ovuli Becky Hayes, nota conduttrice di podcast, in un video pubblicato sul social. «Come donne festeggiamo solo cose come fidanzamenti, anniversari di matrimonio o l’arrivo di un bambino – ha detto -. Alcune mie amiche, al momento, stanno affrontando il processo di congelamento dei loro ovuli. È stressante e costoso. Lo stanno affrontando da sole, finanziandolo da sole, e questo deve essere festeggiato».

Una festa ogni anno

Quelle per gli ovuli congelati sono, a volte, feste davvero in grande. La 35enne Lauren Martinez ha raccontato al New York Times che ha appena festeggiato il terzo compleanno per gli ovuli congelati, invitando oltre 40 amiche. «Ogni anno organizzo una festa», ha detto, spiegando che dopo aver attraversato un difficile processo emotivo e fisico, adesso è il momento di festeggiare.

Il congelamento degli ovuli dopo la fine di una relazione

Il quotidiano americano ha poi riportato la storia di un’altra donna, Kellee Stewart, attrice e scrittrice, che ha deciso di congelare i suoi ovuli a 37 anni dopo la fine di una relazione durata sette anni. Da allora, è diventata una sostenitrice della fertilità femminile, organizza feste a tema (per gli ovuli) negli Usa in collaborazione con cliniche per la fertilità, e incoraggia le donne a fare lo stesso.