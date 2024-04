Ferragnez, crisi senza ritorno: non si seguono più sui social

C hiara Ferragni e Fedez si sono "bloccati" reciprocamente sui social network. E i fan cominciano a temere di non rivederli mai più insieme

Brutte notizie per chi sperava che i Ferragnez sarebbero tornati insieme. Chiara Ferragni e Fedez hanno compiuto un ulteriore passo verso il divorzio, e forse è l’ultimo. La coppia, infatti, dopo essersi separata nella realtà, lo ha fatto anche nel mondo virtuale.

Ferragnez, dalla separazione reale a quella virtuale

Circa due mesi dopo la decisione di separarsi, i Ferragnez hanno smesso di seguirsi reciprocamente sui social network. Su Instagram, dove Chiara Ferragni conta circa 29 milioni di follower e Fedez 14,5 milioni, il profilo dell’una risulta bloccato da quello dell’altro. E viceversa.

In particolare, tra i profili “seguiti” dalla Ferragni non appare più quello di Fedez, ma solo una fanpage a loro dedicata, oltre a una pagina creata con il nick ferragnez_04. Invece, tra le persone seguite dal rapper non compare più la sua ex moglie. Fedez, ormai, segue solo il profilo di Matilda Ferragni, il cane di Chiara. Oltre a non seguirsi più, sono spariti anche i tag di tutte le foto che la coppia aveva in comune. Il che indica non solo un de-follow reciproco, ma anche un blocco dei rispettivi profili social.

Fedez non segue più le sorelle di Chiara

A peggiorare la situazione, c’è anche il fatto che Fedez non segue più nemmeno le sorelle della sua ex moglie, Valentina e Francesca Ferragni. Anche loro hanno smesso di seguirlo. Il che la racconta lunga sulla spaccatura creatasi nella famiglia che fino a qualche mese fa faceva sognare Internet condividendo con milioni di persone tutti i momenti della propria vita privata: dal lavoro alle vacanze, dagli abbracci ai momenti trascorsi con i figli.

Ferragnez, basta foto con i figli

E proprio i due bambini avuti dalla coppia sarebbero, secondo alcune indiscrezioni non confermate, al centro della nuova lite che ha portato Chiara Ferragni e Fedez a non seguirsi più sui social. Se sia vero, è impossibile dirlo. L’unica cosa che si sa è che, dopo la separazione, la coppia ha smesso di condividere le immagini dei figli. In una intervista a Belve, Fedez ha spiegato di essere stato lui a chiedere alla ex moglie di non pubblicare più le foto dei bambini. Per tutelarli.

Ferragnez, separazione anche social

Sparite le foto in famiglia, a poco a poco sui social network i fan della coppia hanno potuto seguire le fasi della separazione dei Ferragnez. Prima le fedi sparite dalle dita di Chiara, poi la scelta di entrambi di cambiare la foto del profilo eliminando il partner dalla propria immagine social. Il tutto mentre i loro figli, Leone e Vittoria, venivano mostrati solo di spalle o di profilo.

Ora l’ultimo passaggio, il più grave: Chiara Ferragni e Fedez si sono bloccati reciprocamente. Sulla pagina social di uno non c’è più traccia dell’altra e viceversa. Segno che la crisi della coppia è sempre più forte, e che forse non li rivedremo mai più insieme. A meno che, tra qualche tempo, per il bene dei figli non decidano di mantenere rapporti più amichevoli.