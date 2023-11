I 10 Paesi con le case più belle del mondo: c’è anche l’Italia

S econdo una ricerca innovativa del sito GetAgent, le case più belle del mondo si trovano in Grecia e in Francia. Ecco dove ammirare tutte le altre

Sogni di vivere in una casa da favola? Non serve andare troppo lontano. L’Italia è nella top ten dei Paesi con le case più belle del mondo compilata dal sito di comparazione di agenti immobiliari GetAgent. Chi c’è al primo posto? Prima di scoprirlo bisogna capire come è stata realizzata la classifica.

Come si è svolto lo studio

GetAgent ha utilizzato una tecnologia basata sull’eye-tracking, ovvero il monitoraggio dei movimenti oculari, per rivelare quali tipi di case attirano di più lo sguardo delle persone. In pratica, seguendo i movimenti degli occhi dei partecipanti allo studio gli esperti hanno potuto verificare quali palazzi, ville o dimore storiche li attiravano di più.

I partecipanti allo studio sono stati esposti a immagini di 60 case pittoresche in diverse parti del mondo. Mentre le ammiravano, un software di intelligenza artificiale ha tracciato i loro movimenti oculari, rivelando quali immagini stavano trovando più affascinanti.

I risultati sono stati poi analizzati, creando un punteggio basato sul tempo medio trascorso a guardare ogni immagine sommato al tempo che ci è voluto ai partecipanti per posare lo sguardo sulle case. Questo ha permesso di scoprire quali sono le dimore più accattivanti del mondo.

Sul podio delle case più belle c’è la Grecia

A conquistare il primo posto è stata la Grecia, che ha ottenuto un punteggio di 79,5 su 100. In particolare, i partecipanti allo studio sono rimasti affascinati dalle case tradizionali, da quelle costruite in pietra e influenzate dagli stili architettonici bauhaus e art deco.

Alla Francia la medaglia d’argento

La Francia si è classifica seconda tra i Paesi con le maison più belle del mondo. Merito delle bastide, le eleganti dimore coloniche in pietra circondate da cortili e delle case provinciali, spesso realizzate in pietra o mattoni, con tetti spioventi e finestre a ghigliottina.

Medaglia di bronzo alla Thailandia

Al terzo posto c’è la Thailandia. Qui le case sono varie e colorate, alcune fatte di bambù e teak, mentre altre sono di cemento armato. Molte sono costruite su pilastri per proteggersi dagli allagamenti e dalle zanzare, e hanno tetti di paglia o di piastrelle.

L’Italia è sesta tra i Paesi con le case più belle

Tra i Paesi con le case più belle del mondo, al quarto posto c’è il Canada, le cui dimore sono accoglienti e calde, spesso fatte di legno e decorate con dettagli in stile craftsman. I bungalow sono molto diffusi, così come verande e camini.

Segue l’Indonesia, dove le dimore sono influenzate dalla cultura e dalla religione locale, e presentano elementi architettonici unici, come i tetti elaborati e le porte scolpite. Le case sono costruite con materiali naturali come il bambù, il legno e la paglia.

L‘Italia è al sesto posto, anche se qui i prezzi sono alle stelle. Per i partecipanti allo studio le case del nostro Paese sono affascinanti e in armonia con il paesaggio circostante. Soprattutto quelle toscane, fatte di pietra calcarea e tegole di terracotta, mentre quelle veneziane attraggono per i colori e perché riflettono sull’acqua.

Gli altri Paesi nella lista

Sugli ultimi gradini della top ten troviamo le case portoghesi, risultato di una fusione di stili artistici diversi, dal romanico al barocco, dal rococò al modernismo. Sono spesso decorate con piastrelle colorate e hanno tetti rossi.

Seguono gli Stati Uniti, dove le case sono molto varie, a seconda della zona e dell’epoca in cui sono state costruite. Alcune sono in stile coloniale, altre in stile ranch, altre ancora in stile contemporaneo.

Infine il Regno Unito: le case britanniche sono caratterizzate da un’architettura solida e tradizionale, spesso in mattoni o pietra. Quelle vittoriane sono le più apprezzate, con i loro dettagli decorativi e gli interni spaziosi.

All’ultimo posto c’è la Nuova Zelanda, dove le case sono semplici e funzionali, adatte al clima e alla natura del paese. Sono spesso fatte di legno o metallo, e hanno tetti a falda o a padiglione.