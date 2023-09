Il comandante dei vigili urbani di Venezia molestato a una sfilata

I l 63enne Marco Agostini in un post: "Gli uomini spesso minimizzano. Ho voluto scrivere un post per esprimere solidarietà alle donne e a quanti hanno subito cose simili"

Molestato durante una festa alle tese dell’Arsenale di Venezia. È successo a Marco Agostini, 63 anni, comandante della Polizia municipale di Venezia che su Facebook ha raccontato l'”incidente” attraverso un post, poi rimosso.

Molestato a una sfilata, la denuncia via social

“Dovevo arrivare a quasi 63 anni per comprendere cosa prova una donna molestata quando le palpano il sedere” ha scritto Agostini. Lo spiacevole episodio si è verificato sabato sera all’evento organizzato subito dopo la sfilata di moda “One Night Only” per celebrare lo stilista Giorgio Armani.

Vittima di palpeggiamenti

All’ANSA il comandante riferisce che durante il party si trovava in alta uniforme di fianco al sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro, quando una mano ignota “lo ha palpato quattro o cinque volte“.

La prima volta Agostini ha pensato fosse un caso, la seconda anche. Ma gli episodi sono aumentati. “Ho voluto scrivere il post – ricostruisce il comandante al Corriere della Sera – perché ho capito davvero che cosa prova una donna quando le mettono una mano sul sedere. Il disagio che si prova è il non sapere che cosa fare”. “Quello che mi premeva rendere pubblico è il disagio che prova la vittima – sottolinea Agostini -. Gli uomini, spesso, minimizzano. L’ho voluto scrivere per esprimere solidarietà alle donne e a quanti hanno subito cose simili“.

La scelta di Agostini

Alla fine Agostini ha deciso di allontanarsi dal party: “Me ne sono andato velocemente dall’evento a cui partecipavo sempre mantenendo il sorriso sulle labbra e di non fare una piazzata solo per rispetto della divisa che indosso, ma la tentazione è stata forte”, scrive Agostini nel suo post.

Post cancellato

Il messaggio social del comandante della municipale non è più visibile sul suo profilo: “L’ho tolto – afferma Agostini al Corriere–. Alcuni l’hanno interpretato in maniera distorta, hanno scritto che avevo assistito al fatto senza fare niente. Quindi ho preferito eliminarlo, non voglio alimentare polemiche“.