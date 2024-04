In prigione per adulterio: New York cancellerà la legge del 1907

N ew York sta per cancellare il reato di adulterio: una legge del 1907 può prevedere ancora oggi il carcere in casi di tradimento di moglie o marito

A causa di una vecchia legge, l’adulterio ancora oggi può essere considerato un reato nella città di New York. Ora gli organismi legislativi dello Stato stanno per abrogare la norma, ritenuta obsoleta e raramente applicata: dal 1972 a oggi, infatti, soltanto 13 persone sono state accusate di questo reato e, di queste, 5 condannate.

Cosa prevede l’attuale norma sull’adulterio

Secondo l’attuale legge di New York, l’adulterio è un reato di “classe B”: gli imputati non subiscono un processo, ma è un giudice a determinare condanna e sentenza. “Una persona è colpevole di adulterio – specifica la norma – quando ha rapporti sessuali con un’altra persona nel momento in cui ha un coniuge vivente, o l’altra persona ha un coniuge vivente”. L’attuale legge prevede che gli adulteri, se condannati, rischiano fino a tre mesi di carcere e una multa fino a 500 dollari.

Nel 1907 la prima applicazione della legge

La legge sull’adulterio è retaggio di un’epoca ormai remota. Risale al 1907, quando il divorzio non era socialmente accettabile negli Stati Uniti. Storicamente, sul banco degli imputati, sono finite soprattutto donne. La prima persona accusata ai sensi di questa norma fu tuttavia un uomo, l’appaltatore ferroviario Patrick Henry Hirsch, che fu arrestato 10 giorni dopo la firma della legge. Il 1 settembre 1907, la polizia arrestò lui e la sua amante, una modista di nome Ruby Yeargain, nel suo appartamento. Entrambi furono accusati di adulterio e rilasciati su cauzione di 500 dollari.

Verso l’abrogazione della legge sull’adulterio

Un voto quasi unanime dell’Assemblea dello Stato di New York ha dato luce verde al disegno di legge che abrogherebbe la norma. Ora la palla passa al Senato dello Stato per un’ulteriore votazione, la discussione in aula e il verdetto finale. Già nel 1967 fu proposta l’abrogazione della legge ma non si raggiunse il risultato.

Gli Stati americani dove tradire è ancora un reato

Altri diciassette Stati degli Stati Uniti, così come il territorio americano di Porto Rico, considerano l’adulterio un reato penale. In Oklahoma, Michigan e Wisconsin è un crimine. È un reato in Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Maryland, Mississippi, Carolina del Nord, Dakota del Nord, Rhode Island, Carolina del Sud, Virginia e, appunto, Porto Rico.

Nel 2010 l’ultima accusa di adulterio in tribunale

L’ultima volta che la legge sull’adulterio è stata applicata nello Stato di New York è stato nel 2010, quando una donna fu arrestata a Batavia per aver consumato un atto sessuale con l’amante in un parco pubblico. L’imputata comparì in tribunale mano nella mano con suo marito. Alla fine l’accusa fu ritirata e la donna si dichiarò colpevole di pubblica oscenità, anch’essa un reato di classe B.