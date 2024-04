Libri: i giovani leggono più degli adulti, su carta e in digitale

L a Giornata mondiale del libro promossa dall'Unesco è l'occasione per esaminare le abitudini di lettura degli italiani

Si celebra oggi, 23 aprile, la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore promossa dall’Unesco e celebrata per la prima volta nel 1996. Evento istituito, non a caso, nel giorno della scomparsa di Shakespeare, Cervantes e Garcilaso de la Vega, tra i sommi autori della letteratura universale. Obiettivo dell’iniziativa è quello di “promuovere il continuo progresso attraverso la lettura e l’educazione“.

Gli italiani e la lettura

Quale migliore occasione, se non la Giornata mondiale del libro, per analizzare le abitudini di lettura degli italiani. Gli ultimi dati disponibili, quelli Istat relativi al 2022, fotografano un Paese nel quale sono i giovani a fare da traino alla lettura, sia su carta che in digitale.

L’indagine Istat stima che i lettori italiani siano il 39,3% della popolazione di età superiore ai 6 anni; tra gli 11 e i 24 anni la percentuale non scende mai sotto il 50%. Sono gli adolescenti i lettori più assidui: tra gli 11 e 14 anni si va oltre il 57%, con un picco ulteriore nella componente femminile, dove si arriva a sfiorare il 65% di lettrici. Dai 25 anni la buona abitudine diminuisce, tornando a crescere solo a ridosso dei 60 anni, per poi ridiscendere nella terza età, dopo i 74 anni.

Aumenta il numero dei giovani lettori

Altra notizia confortante è che l’Italia sta recuperando il terreno perso negli ultimi anni. Come fa notare l’analisi del report effettuata dal portale Skuola.net, nella fascia d’età 11-24enni, gli anni tra il 2010 e il 2016, hanno segnato una contrazione dei lettori di ben 14,3 punti percentuale. Dalla 2020 in poi, invece, il trend si è invertito.

Gli utenti “deboli”

Anche tra i giovani lettori si osservano alcune criticità. Buona di loro sono lettori cosiddetti “deboli“:; dichiarano cioè di aver letto al massimo tre testi nei 12 mesi precedenti l’intervista Istat. In generale, si tratta del 17,4% degli italiani dai 6 anni in su, ben il 44,4% dei “lettori”. Tra le ragazze e i ragazzi il dato sale ulteriormente: tra gli 11 e i 24 anni è circa la metà dei lettori ad aver preso in mano nel 2022 solo tre volumi di propria iniziativa. Solo il 15,4% della popolazione (pari al 39,3% dei lettori) può essere invece considerata lettore “medio” (dai 4 agli 11 libri all’anno). Il l 6,4% (pari al 16,3% dei lettori) è un lettore “forte”.

Il digitale e le nuove generazioni

Quanto a formati scelti, negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia il consumo di prodotti editoriali digitali (e-book e libri online). I fruitori dei formati digitali sono l’11,1% degli italiani, il 28,3% dei lettori. La lettura di e-book è più diffusa tra i 15-34enni, diminuendo nelle fasce di età successive.

Giornata del libro, le iniziative in Italia (e non solo)

Numerose le iniziative in tutta Italia per la ricorrenza. Il 23 aprile alza il sipario sulla quattordicesima edizione del Maggio dei Libri con la regina della letteratura italiana, Dacia Maraini, che sarà in dialogo, al Centro per il Libro e la Lettura a Roma, con il professore e saggista Guido Vitiello, che alla lettura ha dedicato il suo ultimo lavoro, La lettura felice

Ma il 23 aprile è anche importante nastro di partenza per l’inaugurazione a Strasburgo, città simbolo e casa dell’Unione Europea, del suo 2024 in veste di Capitale mondiale del Libro Unesco 2024: il 26 aprile ci sarà una serata speciale dedicata ai libri italiani condotta dalla scrittrice e insegnante Kareen De Martin Pinter. Organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo, l’appuntamento si inserisce nella Grande Lettura che sarà il filo conduttore della settimana inaugurale (23-28 aprile) di Strasburgo, Capitale Mondiale del Libro Unesco.

La lettura è protagonista, tra Giornata mondiale e Salone del Libro, dal 9 al 13 maggio a Torino, delle iniziative di TikTok che l’11 maggio al Lingotto annuncerà i vincitori della prima edizione dei TikTok Book Awards. Negli ultimi anni, #BookTok ha catturato l’attenzione con quasi 32 milioni di post creati utilizzando l’hashtag, ma quest’anno l’orizzonte si amplia al SalTo24 intrecciandosi con le 7 aree tematiche del Salone approfondite con alcuni live di conversazioni e interviste. Tra gli eventi in tutta Italia spiccano quelli di Torino che legge, la manifestazione nata per celebrare la Giornata mondiale del Libro, organizzata dal Forum del Libro con la Città di Torino, le Biblioteche civiche e le circoscrizioni, dedicata quest’anno alla lettura ad alta voce condivisa.