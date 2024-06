In attesa del bel tempo, molte località di mare sono pronte ad accogliere i turisti per giorni o settimane di sole, relax e divertimento. L’Italia, come sempre, è tra le mete più gettonate, perché in grado di offrire molte alternative, dalle più economiche alle più costose. Per quanto riguarda le località di lusso, secondo il report “The Next“, a cura di Global Blue e Lybra Tech, sono cinque i luoghi più ambiti, vere e proprie perle italiane, che si preparano ad accogliere un flusso di visitatori da tutto il mondo, con una particolare predilezione per gli Stati Uniti.

Capri, la regina indiscussa del lusso

Capri si conferma come la destinazione più ambita, soprattutto per i viaggiatori stranieri che rappresentano l’84% del totale. Tra questi, spiccano gli americani con il 31%. L’isola vanta una permanenza media di quattro giorni, durante i quali i turisti si dedicano a relax, shopping e mondanità. Non a caso, Capri è stata la meta estiva per eccellenza nel 2023 e, secondo Global Blue, tra maggio e settembre dello stesso anno, il 55% degli acquisti Tax Free Shopping sull’isola è stato effettuato da americani.

Portofino si aggiudica il terzo posto nella classifica delle località di lusso italiane più ambite dai turisti

Il lusso declinato in diverse sfumature

Seguono nella classifica Forte dei Marmi, Portofino, Taormina e Porto Cervo. Forte dei Marmi e Taormina vedono una permanenza media di quattro giorni, mentre a Portofino i turisti si fermano in media per 2,4 giorni. Porto Cervo, pur occupando l’ultima posizione, vanta la permanenza media più lunga, con 5,5 giorni, probabilmente per i tempi necessari per raggiungerla.

Predominanza di turisti stranieri

Nonostante alcune differenze nelle provenienze, una costante accomuna le cinque destinazioni: la domanda turistica straniera è la maggioranza in ciascuna di esse. Tra i turisti extra Ue, gli americani dominano la scena, posizionandosi come prima nazionalità a Capri (31%), Forte dei Marmi (32%) e Portofino (41%). A Taormina e Porto Cervo si piazzano secondi dopo gli italiani, con rispettivamente il 15% e il 18%.

Nuove frontiere del lusso: Australia, Brasile e India

Ad amare il nostro Paese non sono solo gli americani. Tra le nazionalità emergenti, l’Australia si distingue come mercato significativo, comparendo nelle top 10 di Taormina (3%) e Porto Cervo (4%). Un mercato in crescita negli ultimi anni, favorito dai nuovi collegamenti aerei intercontinentali. A Capri, invece, si registra una crescente presenza di turisti dal Brasile (2,6%) e dall’India (2%).