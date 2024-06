I l rischio di delusione è dietro l’angolo in vacanza, per questo l’esperta suggerisce di scegliere le mete con cura (e senza cadere nei luoghi comuni)

Tempo di vacanza o almeno di prenotazioni e la tentazione di visitare luoghi iconici è dietro l’angolo. Ma con essa anche il rischio di cadere in “trappole” che portano a una grande delusione.

Vacanza: il rischio delusione

Le località più famose al mondo rischiano di essere molto affollate o diverse da come ce le si aspettava, che si tratti di Times Square o della Tour Eiffel, all’ombra della quale tra poco inizieranno le Olimpiadi. Ecco la lista delle mete più sopravvalutate al mondo (e in Italia).

Times Square a New York

Il rischio peggiore per un turista che non vede l’ora di poter visitare la sua meta tanto desiderata è di trasformare la vacanza in un momento di stress e pare sia proprio quello che accade alla maggior parte di coloro che si recano a Times Square a New York. La famosissima piazza a pochi passi da Central Park è un must per chi si reca della Grande Mela. Ma secondo una ricerca, condotta per conto della piattaforma di corsi di lingua online Preply, è al primo posto tra le “trappole per turisti”. Oltre 1760 utenti, infatti, la considerano “sopravvalutata”, “deludente” o appunto “trappola per turisti”. I motivi? Troppo affollata, sporca e perfino noiosa. D’altro canto è meta di “pellegrinaggi” da parte una media 330.000 persone al giorno! Come non ignorare, però, quell’insieme di luci, colori, musica (e folla, sì) che la rende una sorta di luna park a cielo aperto?

Checkpoint Charlie a Berlino

Dalle insegne pubblicitarie newyorkesi a quelle storiche tedesche, nel punto iconico che segnava la divisione tra Berlino est e Berlino ovest il passo è lungo, ma il risultato non così diverso. Sulla sua rilevanza nessuno ha dubbi, ma tra le ben 1.425 recensioni di vacanze analizzate, la maggior parte indica una certa delusione: in molti si aspettavano un luogo più grande, ma soprattutto con meno calca. «È deludente come un punto di riferimento storico, riconosciuto a livello internazionale, possa essere trasformato in nient’altro che una trappola per turisti», ha commentato la guida locale, Juergen G., su Google.

Torre Eiffel a Parigi

In Francia tutto è pronto per le Olimpiadi e l’occasione è ghiotta anche per una visita nella capitale, dove la Tour Eiffel è un altro luogo iconico imperdibile. Eppure figura al terzo posto nel ranking della “delusione” dei turisti una volta giunti ai suoi piedi (in pochi possono permettersi di salire e magari anche cenare in vetta alla torre). Non va meglio, comunque, per le altre località che completano la Top 5, cioè La Sirenetta a Copenaghen in Danimarca, Las Ramblas a Barcellona in Spagna e Manneken Pis a Bruxelles in Belgio.

La meta più rilassante al mondo è in Svizzera

Ma qual è, allora, la meta più consigliabile per le vacanze per fuggire da luoghi troppo affollati? Secondo la ricerca non ci sono dubbi, si tratta del lago svizzero Caumasee. Come rileva la ricerca, ha ottenuto una sola recensione contenente una delle keywords negative. Certo, non va dimenticato che è anche meno nota. Sicuramente è più famosa, ma non per questo stressante, Uluru, in Australia. Famosa anche con il nome “occidentalizzato” di Ayers Rock, si trova al secondo posto in classifica, seguita dal (più vicino!) mercato di Monastiraki ad Atene, in Grecia.

E le vacanze in Italia? I luoghi più deludenti

Anche in Italia esiste una Top Ten di località che potrebbero deludere le aspettative e diventare più fonte di stress che non di piacere in caso di visita. Al primo posto figura la Fontana di Trevi a Roma: troppa gente intorno, difficile avvicinarsi e, anche quando si riesce, si può sostare poco, magari giusto il tempo del classico lancio della monetina. Lo stesso vale per piazza di Spagna e persino per il Colosseo (in questo caso a causa delle lunghe code per poterlo visitare all’interno). Per questo, come emerge dalla ricerca, vale la pena cercare altri luoghi “preziosi” nella città eterna, altrettanto suggestivi e meno affollati.

Come scegliere le mete giuste per la vacanza?

Ma come evitare di cadere nelle trappole per turisti, allora? Secondo Sylvia Johnson, esperta linguista di Preply, è importante partire da un suggerimento: stabilire aspettative realistiche. «Innanzitutto, assicurati di stabilire aspettative realistiche per il tuo viaggio. Questo ti aiuterà a gestire gli imprevisti e ad apprezzare i momenti unici che si presentano, anche se non facevano parte dell’itinerario originale». Il secondo consiglio è di effettuare ricerche prima della partenza, senza trascurare «le usanze locali, i codici di abbigliamento e le buone maniere. Comprendere la cultura non solo eviterà qualsiasi gaffe, ma ti permetterà anche di immergerti più profondamente e di apprezzare le sfumature del luogo che stai visitando», spiega l’esperta.

Gli altri consigli preziosi per la vacanza

Naturalmente va anche «evitata l’alta stagione. Controlla le stagioni intermedie o anche la bassa stagione per la località prescelta. Potresti rimanere sorpreso dai prezzi più bassi, dalla folla più piccola e dal clima ancora più piacevole che incontrerai – consiglia Johnson – che invita anche a cercare persone del luogo che possono consigliarti gemme nascoste, esperienze fuori dai sentieri battuti e autentici ristoranti locali che altrimenti potresti perdere». Infine, ma non ultimo, anche la conoscenza della lingua locale è importante, se si punta all’estero. Se invece si rimane in Italia non va dimenticato che, in base a un’altra ricerca di alcuni mesi fa, tra i luoghi più popolari secondo le recensioni online figuravano Matera in Basilicata e Olbia in Sardegna (meno stressanti di Roma o Firenze) e Napoli in Campania.