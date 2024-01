Microsoft rivoluziona la tastiera dei Pc: spazio all’Intelligenza Artificiale

D alla prossima primavera i personal computer con sistema Windows permetteranno a chi li usa di accedere velocemente all'intelligenza artificiale. Ecco tutto quello che bisogna sapere

Se sei appassionata di tecnologia e di novità, non ti sarà sfuggito l’annuncio che Microsoft ha fatto in vista della fiera Consumer Electronic Show, in corso a Las Vegas fino al 12 gennaio. Si tratta di una rivoluzione nel mondo dei personal computer, che cambierà il modo di interagire con il pc e di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Dopo 30 anni di sostanziale immutabilità, le tastiere dei pc Windows subiranno un’importante modifica, che non riguarderà solo l’aspetto estetico, ma anche e soprattutto la funzionalità. Per la prima volta nella storia dei personal computer, infatti, un tasto sarà dedicato esclusivamente all’accesso all’intelligenza artificiale di Microsoft, chiamata Copilot.

L’assistente virtuale di Microsoft

Cos’è Copilot e come funziona? Si tratta di un assistente virtuale, basato sull’apprendimento automatico, che aiuta a svolgere diverse attività sul pc, come scrivere documenti, creare presentazioni, navigare sul web, gestire le email, organizzare il calendario e molto altro. Si può comunicare con Copilot sia tramite la voce che tramite il testo, e ricevere risposte e suggerimenti personalizzati in base alle proprie esigenze e preferenze.

Come sarà il tasto Copilot

Il tasto Copilot, che avrà la forma di un anello aperto, si troverà a destra della barra spaziatrice, accanto al tasto Alt, sulle tastiere di Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft.

Premendo il tasto Copilot si potrà attivare l’assistente intelligente e iniziare a dialogare con lui, senza dover aprire nessuna applicazione o finestra. Il tasto Copilot si aggiungerà, almeno inizialmente, al classico tasto Windows, che serve per aprire il menu Start e accedere alle varie funzioni del pc.

La rivoluzione di Microsoft

Microsoft ha definito l’introduzione del tasto Copilot come “il primo cambiamento significativo alla tastiera del pc Windows in quasi tre decenni”. Infatti, l’ultima volta che l’azienda di Redmond ha modificato le tastiere dei personal computer è stato nel 1994, quando è stato introdotto il tasto Windows, divenuto presto un simbolo distintivo dei pc Windows.

L’obiettivo è rendere l’intelligenza artificiale sempre più accessibile e integrata nel mondo dei personal computer, offrendo agli utenti un’esperienza più semplice, veloce e intuitiva. Il tasto Copilot è solo il primo passo di questo percorso, che vedrà l’azienda investire sempre di più nell’innovazione e nella ricerca.

Le prime tastiere con il tasto Copilot potrebbero essere disponibili sul mercato a partire dalla prossima primavera.