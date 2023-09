Miss Zimbabwe, vince una modella bianca dai capelli biondi e scoppia la polemica

H a 21 anni, origini olandesi, la pelle chiara e i capelli biondi: la nomina di Brooke Bruk-Jackson al concorso di bellezza ha alimentato non poche polemiche

Ha lunghi capelli biondi e pelle bianca Brooke Bruk-Jackson, la 21enne eletta Miss Zimbabwe che rappresenterà il Paese africano al concorso di Miss Universo, il prossimo 18 novembre a El Salvador. La sua bellezza è indiscutibile, ma pare che i suoi concittadini non abbiano particolarmente apprezzato la nomina della giovane modella. Lo testimoniano le numerose critiche lasciate dagli haters sui social, spingendo la stessa Brooke a limitare i commenti sotto ai suoi post: ecco cosa sta succedendo.

Miss Zimbabwe è bianca e scoppia la polemica

«Non ci rappresenta» dicono molti abitanti del Paese, un piccolo Stato dell’Africa meridionale senza sbocco sul mare, dove su 15 milioni di persone solo il 2% ha la pelle chiara. La stessa Miss Zimbabwe, infatti, ha antenati europei. I bisnonni avevano origini olandesi, ma lei stessa probabilmente non si sarebbe mai immaginata che la sua discendenza potesse rivelarsi un ostacolo. E lei stessa non si aspettava un’ondata di polemiche. Eppure quella foto che la ritrae con tanto di fascia e tiara è finita nel mirino dei leoni da tastiera. Insomma, per la modella è un sogno che si realizza ma c’è chi le ha rovinato il momento.

Bisognerebbe prendere come modello il caso dell’Olanda, che con la vittoria della modella trans Rikkie Kollé diventa d’ispirazione contro le discriminazioni. Il colore della pelle, tuttavia, fa ancora discutere. Succede nello Zimbabwe, dove la vittoria di Brooke Bruk-Jackson al celebre concorso di bellezza ha diviso il Paese. Accanto all’entusiasmo di molti cittadini ci sono le critiche di molti altri utenti, che dalla sua nomina dicono di non sentirsi rappresentati. «Il mio cuore è pieno di gioia e gratitudine. Ho guadagnato questa corona per il nostro bellissimo Paese, per servire la nostra gente e per essere l’incarnazione dell’unicità dello Zimbabwe», ha detto Brooke subito dopo la consegna della fascia. Sul podio lei era l’unica ragazza con la pelle chiara, ma non si aspettava che questo diventasse un pretesto per sollevare critiche e polemiche. Al contrario, c’è chi sul web ha voluto esternare il proprio malcontento. «I miei antenati si rivolterebbero nelle tombe», o «troppo bianca per rappresentare una Nazione di persone nere, lei non ci identifica, è una straniera!» sono solo alcuni dei commenti lasciati dagli utenti sotto a un post della proclamazione.

La replica

La modella ha deciso di intervenire all’indomani delle critiche ricevute e così, dopo aver disattivato i commenti, ha replicato agli haters con poche semplici parole (ma d’effetto). «Il colore della pelle non dovrebbe definire una persona», è la risposta di Brooke ad alcuni utenti. Tuttavia, quegli stessi haters forse non sanno che Brooke è nata ad Harare, Capitale dello Zimbabwe, e ha partecipato nel pieno rispetto del regolamento, che non discrimina (a differenza di alcuni compaesani…).

Qualcosa di simile, ma al contrario, era già capitato nel 2018, quando la modella di colore Dee-Ann Kentish-Rogers era stata proclamata Miss Universo nella competizione britannica. Non solo: a mettere da parte i commenti degli haters ci hanno pensato molti sostenitori della vincitrice africana, tra cui il famoso ex kickboxer Tristan Tate. «Se a lei non è permesso essere Miss Zimbabwe, allora la miss di ogni nazione dovrebbe assomigliare a una nativa etnica del posto», ha scritto. Schierandosi in sua difesa, un altro utente ha ricordato che la modella «ha semplicemente lavorato tanto per questo, se lo meritava».