Entro la fine del 2024 Tesla utilizzerà robot umanoidi per svolgere funzioni fino ad ora riservate ai dipendenti. È quanto annunciato dal ceo della casa automobilistica texana, Elon Musk, attraverso X: «Tesla avrà a disposizione robot umanoidi per uso interno l’anno prossimo e, si spera, in grande quantità per altre aziende nel 2026».

Tesla aveva presentato il proprio progetto legato alla realizzazione di un robot umanoide nel 2021. A settembre dell’anno successivo, la casa automobilistica aveva lanciato la prima generazione di Optimus, soprannominato Bumblebee, mentre a dicembre 2023 l’azienda ha pubblicato un video di una seconda generazione del robot bipede.

Il cambio di rotta di Tesla

Non è un caso che l’annuncio arrivi mentre Musk sta spingendo per tagliare i costi di Tesla a fronte del calo della domanda per le sue auto elettriche. Negli ultimi mesi il magnate ha cambiato rotta concentrandosi sull’intelligenza artificiale, sui software di guida autonoma, sui robotaxi e sul robot Optimus, proprio per tentare di sopperire al calo della domanda di veicoli, che rappresentano oltre l’80% dei ricavi trimestrali di Tesla.

A metà luglio la società ha reso noto che a causa della contrazione di vendite i profitti sono diminuiti di quasi la metà nei tre mesi fino alla fine di giugno, passando da 2,7 miliardi di dollari a meno di 1,5 miliardi di dollari. Nonostante i ricavi dal settore automobilistico siano diminuiti del 7% su base annua nel trimestre, Tesla è comunque riuscita a beneficiare di un aumento complessivo del fatturato del 2%, grazie alla crescita della sua attività di accumulo di energia.

C’è attesa sulle tempistiche

Come sottolinea l’agenzia britannica Reuters, Musk in passato si è reso protagonista di annunci che non hanno trovato riscontro nella realtà dei fatti nei tempi prestabiliti. È il caso, ad esempio, della promessa del 2019 agli investitori di Tesla, ai quali era stata annunciata la possibilità che quest’ultima arrivasse a gestire una vera e propria flotta di robotaxi entro il 2020. All’inizio di quest’anno, Musk ha dichiarato che il tanto atteso robotaxi sarebbe stato presentato l’8 agosto, ma la data dell’evento è stata annullata. Tesla ha fatto sapere di essere la lavoro “intensamente” sul progetto in questione, ma i tempi del lancio dipenderanno in parte dall’approvazione delle autorità di regolamentazione.

Non solo Tesla: chi è al lavoro su robot umanoidi

I robot umanoidi sono in fase di sviluppo da diversi anni in alcune delle più grandi aziende di elettronica al mondo. È il caso, ad esempio, della giapponese Honda e della sudcoreana Hyundai Motor (attraverso la controllata Boston Dynamics). Lo scopo è quello di prevenire e sopperire a potenziali carenze di manodopera e svolgere compiti ripetitivi che potrebbero essere pericolosi o noiosi, come logistica, magazzinaggio e produzione.