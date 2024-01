Non sai mai cosa ordinare? Forse soffri di “menu anxiety”: la ricerca

S econdo uno studio britannico, molte persone accusano stress quando devono scegliere il piatto da ordinare al ristorante. Particolarmente soggetti alla "menu anxiety" i giovani della generazione Z

Anche sedersi al ristorante può essere fonte di stress: la “menu anxiety”, o ansia da menu, è quella che ti prende ogni volta che, di fronte a una lista super invitante o troppo lunga, ti fai prendere dall’indecisione. Non sai cosa ordinare e magari dopo averci pensato lungamente finisci per scegliere la stessa cosa che prende il partner o l’amica di turno. Pare che i nati nei primi anni 2.000 siano particolarmente soggetti a questa forma d’ansia, alla paura di sbagliare nell’ordinare un piatto, temendo di spendere troppo o di non essere soddisfatti della scelta una volta fatta.

Menu anxiety: giovani i più soggetti

Secondo uno studio condotto dalla catena di ristoranti britannica “Prezzo”, la maggioranza di giovani ha riferito di soffrire di “menu anxiety”. I ricercatori hanno chiesto a più di 2.000 persone quanto si sentissero rilassate durante un pranzo al ristorante, con l’obiettivo di valutare la piacevolezza di questa esperienza. Circa l’86% degli adulti della generazione Z (considerati in questo studio di età compresa tra 18 e 24 anni) ha ammesso di aver sofferto di “ansia da menu” quando pranzavano fuori, rispetto al 67% degli altri intervistati. Alcuni di questi giovani adulti (34%) hanno riferito di sentirsi così ansiosi da finire per chiedere ad altre persone al tavolo di parlare con i camerieri per loro conto.

“Mentre la maggior parte delle persone non vede l’ora di cenare fuori durante il periodo delle vacanze, la nostra ricerca mostra che questo può essere stressante per alcuni”, ha detto Dean Challenger, CEO di Prezzo, a “The Post”.

Cosa induce la “menu anxiety”

L’insorgenza di questa ansia sembra essere innescata dal costo sempre più alto di un pasto fuori casa, insieme alla preoccupazione degli intervistati di non riuscire a trovare qualcosa di gradito nel menu e, dopo aver fatto la scelta, pentirsi di ciò che hanno ordinato. Il 40% dei clienti della generazione Z ha addirittura dichiarato che non sarebbe uscito a cena se non avesse potuto prima controllare il menu.

Un’altra ricerca americana avvalora la tesi

Uno studio simile, condotto negli Stati Uniti, ha scoperto che tre americani su 10 soffrono di “ansia da menu” e che i membri della Generazione Z sono più inclini a provare questo genere di stress rispetto alle generazioni più anziane. L’indagine ha rilevato che le generazioni più giovani hanno molte più probabilità di soffrire di ansia mentre ordinano: il 41% della generazione Z e dei millennial (di età compresa tra 18 e 43 anni), rispetto solo al 15% della generazione X e dei baby boomer (di età compresa tra 44 e 77 anni).

Nativi digitali, anche ordinare può essere uno stress

Gabriel Rubin, professore alla Montclair State University, ha recentemente pubblicato uno studio secondo cui la generazione Z ha più paura del mondo rispetto alle generazioni precedenti . “Sono nativi digitali ma, tra il COVID e altri fattori, hanno perso importanti abilità relazionali”, ha detto Rubin al Post. “Poiché molti ragazzi della Gen Z sono ansiosi e hanno difficoltà negli spazi sociali non digitali, anche attività semplici come ordinare il cibo possono a volte diventare stressanti”.