L’Italia prosegue spedita nel percorso verso la digitalizzazione. Sull’app Io sono disponibili la versione digitale di patente, tessera sanitaria e carta europea della disabilità. Al momento, però, non possiamo utilizzarle tutti: sono attive solo per 50mila cittadini.

Il primo passo verso l’It-Wallet

A dare la notizia è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti. «Dopo due anni di lavoro costante e discreto, il governo ha mosso il primo passo verso la realizzazione del Sistema It-Wallet, una rivoluzione digitale che ho fortemente sostenuto fin dal mio insediamento e che andrà a regime nel 2025», ha spiegato in una nota.

Come funziona

Ma come funziona l’It-Wallet? La patente, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità presenti sull’app Io potranno essere utilizzate in sostituzione ai corrispettivi documenti fisici. In questa prima fase, i 50mila cittadini che troveranno sull’app Io i loro documenti potranno utilizzarli sono per interazioni offline.

In particolare, la patente di guida potrà essere mostrata sullo smartphone solo in Italia e per dimostrare che si è abilitati alla guida nel caso si venga fermati durante i controlli delle forze dell’ordine. Con la tessera sanitaria digitale si potrà accedere alle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale. Infine, la carta europea della disabilità potrà essere utilizzata allo stesso modo dell’analogo documento cartaceo.

Come avere i documenti sull’app Io

In questa fase, solo i cittadini selezionati troveranno sull’app Io i propri documenti in formato digitale. Una volta effettuato l’accesso all’applicazione sullo smartphone, riceveranno un messaggio che li informa della disponibilità dei documenti digitali.

Per inserirli nel proprio portafoglio digitale sarà sufficiente identificarsi attraverso il sistema Spid o con la carta elettronica Cie e seguire le istruzioni che vengono fornite passo passo. L’abilitazione della tessera sanitaria è immediata, mentre per la patente bisognerà attendere quale minuto. Infatti, in questo caso, la richiesta di digitalizzazione verrà prima inoltrata alla Motorizzazione civile e, solo dopo i controlli, la patente digitale verrà abilitata.

Dove trovare i documenti nell’app Io

I documenti abilitati rimarranno nella sezione “portafoglio” dell’app. Per la tessera sanitaria sarà disponibile il codice a barre da mostrare in farmacia o in ospedale. Per la patente, oltre alla riproduzione della tessera fisica, è presente un QR code che ne certifica l’autenticità. Entrambi i documenti potranno essere utilizzati in sostituzione di quelli fisici.

