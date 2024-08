La popolazione globale ha raggiunto gli 8 miliardi di persone nel novembre 2022 e continua a crescere. Questo incremento, tuttavia, riguarda soprattutto i Paesi dell’Africa dove la popolazione è in media molto giovane. Secondo la CIA (Central Intelligence Agency), che monitora i tassi di crescita della popolazione di 236 Paesi in tutto il mondo, a mostrare la percentuale più alta del Pianeta è il Sud Sudan con il 4,65%.

Crescita demografica e popolazione giovane

L’aumento demografico mondiale è irregolare. Se negli ultimi decenni alcuni Paesi hanno mostrato una crescita esplosiva della popolazione, altri hanno visto cali significativi. A spiegare il fenomeno sulle pagine di Newsweek è stato Tomas Sobotka, ricercatore presso il Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital e vicedirettore del Vienna Institute of Demography: «La maggior parte dei Paesi con alti tassi di crescita demografica – ha dichiarato – condividono una struttura demografica giovane (con molte donne in età riproduttiva) e alti tassi di fertilità (un numero elevato di figli per donna)». «Sebbene i tassi di fertilità siano in calo ovunque, i Paesi con una struttura demografica giovane continueranno a registrare un’elevata crescita demografica per molti decenni a venire», ha aggiunto lo studioso.

Come si calcola il tasso di crescita di un Paese

Il tasso di crescita complessivo di un paese si calcola confrontando il tasso di natalità con quello di mortalità e l’immigrazione netta. Questo saldo può essere positivo o negativo.

I 10 Paesi con la più alta crescita demografica del mondo

La CIA ha pubblicato, nell’ambito del World Factbook del governo degli Stati Uniti, dati aggiornati sui tassi di crescita della popolazione di 236 paesi e territori in tutto il mondo. Ecco i primi 10 paesi nella lista per crescita demografica:

1 – Sud Sudan: tasso di crescita del 4,65%

2 – Niger: 3,66 percento

3 – Angola: 3,33 percento

4 – Benin: 3,29 per cento

5 – Guinea Equatoriale: 3,23 percento

6 – Uganda: 3,18 percento

7 – Repubblica Democratica del Congo: 3,11 percento

8 – Ciad: 3,01 percento

9 – Mali: 2,9 per cento

10 – Zambia: 2,83 percento

La relazione fra tasso di crescita della popolazione e conflitti

Molti dei primi 10 paesi con la maggior crescita demografica si trovano in zone di conflitto o nelle loro vicinanze. Lo ha evidenziato lo stesso Tomas Sobotka su Newsweek: «Nella tabella della CIA, il Sudan del Sud mostra la crescita demografica più elevata perché si stima che accoglierà alcuni migranti in fuga dal Sudan durante la guerra civile in corso».

Il caso anomalo dell’Ucraina: la popolazione crescerà

Alcuni risultati della tabella sono controintuitivi, come il fatto che l’Ucraina, devastata dalla guerra, sia considerata il Paese in più rapida crescita al di fuori dell’Africa. «Si prevede che la popolazione dell’Ucraina crescerà nonostante il conflitto, perché alcuni rifugiati stanno tornando (e lasciano i paesi in cui sono rimasti: ecco perché, ad esempio, si prevede che la Polonia si ridurrà dell’1%)», ha affermato Sobotka. Tuttavia, la guerra ha anche accelerato le tendenze prebelliche di bassa fertilità e di emigrazione nel Paese: «La situazione è del tutto senza precedenti», ha dichiarato lo studioso.

Come inciderà il clima sulla crescita della popolazione?

In futuro, un’altra variabile incombente promette di sconvolgere la struttura della popolazione mondiale. «Nel tempo, il cambiamento climatico contribuirà sempre di più a generare sia conflitti che migrazioni – ha detto Sobotka – ma questi movimenti sono super difficili da prevedere».