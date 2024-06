U rla, spintoni e lanci di piatti fra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì in un ristorante di Roma. All'origine della furibonda lite ci sarebbe la tensione per il divorzio in atto fra l'attrice e il regista

Un’accesa lite fra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si è consumata lunedì sera intorno alle 22 in un ristorante romano nel quartiere Aventino, locale frequentato abitualmente dalla coppia prima della separazione. Il diverbio, secondo quanto ha riportato il “Messaggero”, non ha risparmiato il lancio di piatti, posate e sedie e si è concluso con l’arrivo dei carabinieri e di un’ambulanza. Il regista e l’attrice, genitori di due figli (un ragazzo di 14 anni e una ragazza di 11), sono alle prese con le pratiche del divorzio.

Paolo Virzì

L’incontro fra la Ramazzotti e Virzì in un locale dell’Aventino

Sarebbe stata proprio la tensione legata al delicato momento della separazione all’origine del violento diverbio di lunedì sera. Micaela Ramazzotti, 45 anni, era seduta all’esterno di un ristorante di piazza Albania assieme al nuovo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto, e la figlia di 11 anni avuta con Virzì. Ad un certo punto è passato di lì il regista 60enne in compagnia dell’altro figlio 14enne e della figlia maggiore avuta dal cineasta livornese dal precedente matrimonio. Pochi saluti formali e poi è scoppiato il caos.

Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto

Urla, lancio di stoviglie e l’arrivo del carabinieri

Fra Virzì e la Ramazzotti sono volate accuse e parole grosse. E non solo quelle. Testimoni hanno riferito anche di spintoni e del lancio di stoviglie, posate e sedie. Secondo quanto riporta il “Messaggero”, lo stesso Pallitto, il personal trainer palestrato e molto attivo sui social con cui l’attrice e regista è ora legata, “sarebbe intervenuto in favore della compagna rendendo però la situazione ancora più tesa”. Per venti minuti l’ex coppia avrebbe continuato a dare in escandescenza. Alcuni clienti si sarebbero allontanati per evitare di essere colpiti dal lancio di oggetti, una ragazza si sarebbe pure sentita male mentre il titolare del locale ha cercato inutilmente di fare da paciere. La situazione è tornata alla normalità verso le 23 soltanto dopo l’arrivo dei carabinieri – che ora stanno ricostruendo l’accaduto – e di un’ambulanza del 118 che, come riferisce il quotidiano romano, avrebbe “soccorso l’attrice che per la violenta lite sarebbe stata colta da malore”.

Ramazzotti-Virzì, separazione dopo 16 anni e due figli

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, conosciutisi sul set di “Tutta la vita davanti” (2008), si sono nel 2009 a Livorno, città natale del regista. L’arrivo di due figli, i film girati insieme (Da “La prima cosa bella”, che valse all’attrice il David a “La pazza gioia”) una storia di passione ma anche di crisi e ripensamenti. Dopo una rottura nel 2018, i due erano tornati insieme ma lo scorso anno l’annuncio della separazione definitiva dopo 16 anni e la scorsa estate l’inizio della storia fra la Ramazzotti e il nuovo compagno.