Reali di Albania, il principe ereditario annuncia il divorzio dopo 8 anni

L eka II d'Albania ha annunciato su Instagram la separazione da sua moglie. Anche lei ha pubblicato un messaggio, ma poi lo ha cancellato

Matrimonio finito per i reali d’Albania. Il principe ereditario Leka II e la principessa ereditaria Elia d’Albania hanno annunciato via social network la loro intenzione di divorziare. La comunicazione, in albanese, è stata pubblicata sulla pagina Instagram del principe. Sul profilo social della ormai ex moglie è apparso un altro messaggio, poi prontamente cancellato.

I motivi del divorzio

Leka II e sua moglie Elia erano sposati dal 2016 e hanno una figlia di 3 anni, la principessa Geraldine. Il principe ereditario ha spiegato sui social che “poiché il matrimonio ha perso la sua funzione, hanno deciso di risolverlo di comune accordo avviando le necessarie procedure legali”. Poi ha aggiunto che la coppia continuerà a impegnarsi per la felicità, la sicurezza e l’educazione della figlia.

Chi sono i reali di Albania

Ma chi è il principe Leka II? E come mai non è diventato re, nonostante suo padre sia morto ormai da alcuni anni? Le origini della dinastia risalgono al 1895, quando nacque Ahmet Lekë Bej Zog che, anni dopo, fece una rapida carriera politica e, nel 1922, diventò Primo Ministro. Tre anni dopo fu eletto presidente della Repubblica. Nel settembre del 1928 si proclamò re degli Albanesi e instaurò una monarchia costituzionale.

Durante la seconda guerra mondiale, dopo l’invasione dell’Albania da parte dell’Italia, re Zog e la sua famiglia furono costretti all’esilio: si rifugiarono in Grecia, poi in Turchia, Egitto e, infine, in Francia.

Alla fine della guerra, Zog tentò di tornare sul trono d’Albania, ma nel Paese, caduto sotto l’influenza sovietica, per 45 anni c’è stato un governo comunista e stalinista.

(@Ipa)

Una famiglia reale in esilio

In ogni caso, la “famiglia reale” albanese ha continuato a vivere in Francia. Dopo la morte di Zog, suo figlio Leka fu proclamato dai monarchici “re in esilio” con il nome di “Leka I, re degli Albanesi”. Suo figlio, l’attuale Leka II, è nato in Sudafrica. Tuttavia, per far sì che il piccolo risultasse nato in Albania, il governo sudafricano dichiarò la stanza dell’ospedale di Johannesburg dove avvenne il parto, territorio albanese.

Il ritorno in patria dei reali di Albania

La famiglia reale albanese ha fatto il suo ritorno ufficiale in Albania nel 2002, accolta da una folla di migliaia di persone.

Dopo la morte di re Leka, il 30 novembre del 2011 all’ospedale di Tirana, suo figlio è diventato principe ereditario con il nome di Leka II. Nel 2016 ha sposato Elia Zharaia, una attrice e cantante conosciuta nel 2008. Ora l’annuncio del divorzio.

Il messaggio cancellato

Secondo il magazine Hello!, anche la principessa ereditaria Elia ha anche pubblicato sulla propria pagina su Instagram una dichiarazione. Ma poi il messaggio è stato cancellato e l’account è diventato “privato”.

Pare che la dichiarazione riportasse queste parole: “Questa non è affatto una realtà che mi rende felice, poiché credo nei valori della famiglia come la cosa più preziosa. Non avrei mai scelto che mia figlia crescesse con genitori separati, ma a volte la separazione è l’unica opzione. La cosa più importante è che la mia bambina viva questo momento nel modo più semplice possibile. Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto e mi avete dato coraggio”.