Il Ministero della Salute ha annunciato una serie di richiami di uova fresche da galline allevate a terra da supermercati e negozi. Il motivo è una sospetta contaminazione da salmonella. Da qui l’invito a non consumarle e restituirle al punto vendita dove sono state acquistate per avere il rimborso o la sostituzione.

Che cosa è la salmonella

La salmonella è un batterio che può provocare una malattia chiamata salmonellosi. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità esistono circa 2.500 tipi di salmonelle responsabili di gastroenteriti. Le salmonelle si trovano nell’apparato gastrointestinale di alcuni animali, soprattutto pollame e maiali, i quali eliminano il batterio con le feci, andando a contaminare gli alimenti. Questo spiega perché le uova sono uno dei veicoli più importanti di diffusione dell’infezione nell’uomo, insieme a carne, latte crudo e i loro derivati.

Per quanto riguarda le uova, poiché le salmonelle, come spiegato, hanno un loro habitat naturale nell’apparato digerente delle galline, possono facilmente contaminare il guscio. Quando, poi, i batteri colonizzano l’apparato riproduttivo delle galline ovaiole, questi batteri possono anche invadere l’albume e il tuorlo.

Uova e salmonellosi: quali sono i sintomi?

La salmonellosi provoca diarrea, vomito, crampi addominali e sangue nelle feci. Altri sintomi sono mal di testa, febbre e brividi. Di solito le gastroenteriti da Salmonella si risolvono nel giro di una settimana, senza bisogno di particolari cure.

Tuttavia, l’infezione può essere più complicata da risolvere per i soggetti più fragili, come bambini, anziani e pazienti immunocompromessi. Per loro, nei casi più gravi, potrebbe essere necessario il ricovero in ospedale. In ogni caso, l’Istituto superiore di Sanità precisa che normalmente la salmonellosi non mette a rischio la vita delle persone.

Salmonella: perché le uova sono infette

Proprio poiché è risaputo che le uova possono essere contaminate da salmonella, in Italia sono previsti controlli rigidissimi su questo prodotto. Tuttavia, raramente può accadere che sul bancone del supermercato arrivino uova contaminate.

I richiami, come quello di questi giorni, non fanno altro che dimostrare che la rete dei controlli in realtà funziona. Infatti, il provvedimento del ministero della Salute è scattato subito e in queste ore i consumatori vengono avvisati della necessità di riportare i prodotti acquistati nel punto vendita dove li hanno comprati.

I marchi coinvolti

Si tratta di uova confezionate per diverse catene di supermercati, anche se prodotte tutte dalla stessa ditta. A disporre il richiamo è stata, a scopo cautelativo, la stessa azienda produttrice, Cascina Italia Spa, che ha confezionato le uova nel proprio stabilimento di Spirano, in provincia di Bergamo. Ecco i lotti e i marchi interessati:

Uova fresche “Cascina Italia” Categoria A vendute in confezioni da 6 pezzi, con i numeri di lotto 4700609926, 467940992, 473661992 e 4282789926 e data di scadenza fissate al 31 agosto, 7, 9 e 12 settembre.

Uova fresche “Cascina Italia” vendute in confezioni da 180 da allevamento a terra grandi con numero di lotto 4736619926 e data di scadenza 09 settembre.

Uova “Latteria Chiuro” da allevamento a terra grandi vendute in confezioni da 6 pezzi con numero di lotto 4736619926 e 4282789926 e date di scadenza fissate al 9 e 12 settembre.

Uova fresche “Ovonovo” da allevamento a terra medie vendute in confezioni da 10 e 18 pezzi , con i numeri di lotto 4832759926 e 4501159926 e con la data di scadenza 1 e 5 settembre.

Uova “Lactis” fresche da allevamento a terra – grandi – categoria A, prodotte per Parmalat vendute in confezioni da 6 pezzi con numero di lotto 4679409926 e data di scadenza fissata al 7 settembre.

Uova “Smart” fresche categoria A, da allevamento a terra medie, prodotte per Esselunga con i numeri di lotto 4679409926 e 4736619926 e date di scadenza fissate al 7 e 9 settembre.

Uova “Delizie dal Sole” grandi da allevamento a terra senza uso di antibiotici, prodotte per Eurospin Italia e vendute in confezioni da 6 pezzi con numeri di lotto 4501159926 e 4679409926 e date di scadenza fissate al 5 e 7 settembre.

Uova “Delizie dal Sole” medie da allevamento a terra, prodotte per Eurospin Italia e vendute in confezioni da 10 pezzi con numeri di lotto 4700629926, 4832759926 e 4282789926 e date di scadenza fissate al 31 agosto, 1 e 12 settembre.