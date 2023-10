Su Amazon la Festa delle Offerte Prime: tutti i consigli

I l vademecum per approfittare della 48 ore di sconti che Amazon dedica a tutti i suoi iscritti Prime

Al via dalla mezzanotte di martedì 10 ottobre su Amazon la Festa delle Offerte Prime, la due giorni dedicata agli iscritti al servizio Prime. Fino alle ore 23:59 di mercoledì 11 ottobre, il colosso dell’e-commerce mette a disposizione dei propri clienti moltissime promozioni su prodotti di grandi marchi e di piccole e medie imprese.

Un’occasione “per risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio e approfittare di offerte su alcuni dei prodotti più richiesti”, ha dichiarato Jamil Ghani, Vicepresidente di Amazon Prime.

Festa delle Offerte Prime, i prodotti scontati

Per tutta la durata dell’evento, la Festa di Prime permetterà a tutti i clienti iscritti di approfittare di nuove offerte su un’ampia selezione di prodotti. In particolare, Amazon offrirà i prezzi più bassi di quest’anno su prodotti selezionati di Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e LG.

Ma come muoversi per realizzare affari d’oro con la Festa delle Offerte Prime? Ecco tutto quello che c’è da sapere, a partire dal primo fondamentale passo: iscriversi al servizio Amazon Prime.

Come iscriversi ad Amazon Prime

Per accedere alla Festa delle Offerte Prime serve innanzitutto un abbonamento ad Amazon Prime. Si tratta di un servizio che permette agli iscritti di scegliere la consegna gratuita in un giorno su milioni di prodotti in catalogo e la consegna in due o tre giorni su tanti altri articoli, senza limiti.

L’abbonamento in questione è sottoscrivibile anche solo in occasione della Festa delle Offerte Prime, sfruttando il mese gratis. Se avete già usufruito del mese di prova gratuito, il costo all’abbonamento Prime è di è 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno. Inoltre, gli studenti possono iniziare un periodo di prova di sei mesi di Prime Student, pagando poi 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno.

Esplorate le opzioni di consegna

Iscrivendosi ad Amazon Prime, potrete sempre contare su consegne rapide e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti e scegliere l’opzione di consegna più adatta alle vostre esigenze durante la Festa delle Offerte Prime. È anche possibile approfittare della consegna presso gli Amazon Locker o Counter.

Festa delle Offerte Prime, preparate una “lista della spesa”

Fate il punto su ciò che volete acquistare prima dell’inizio della due giorni di offerte. In questo modo non perderete troppo tempo nel mare magnum delle promozioni e andrete a colpo sicuro, concentrandovi su ciò che vi interessa realmente.

Impostate notifiche personalizzate

Potete iscrivervi e ricevere notifiche sulle offerte personalizzate in base alle vostre ultime ricerche su Amazon e agli articoli visualizzati di recente. È sufficiente visitare la pagina della Festa delle Offerte Prime sulla shopping app di Amazon prima dell’inizio dell’evento per attivare le notifiche relative alle offerte. Una volta iniziata la Festa, riceverete notifiche push sulle offerte disponibili a cui siete iscritti.

Dedicate un momento agli acquisti

Difficile fare affari in pochi minuti, tra un impegno e l’altro. Prendetevi il vostro tempo, con calma, e dedicate un momento preciso della vostra giornata per finalizzare i vostri acquisti.